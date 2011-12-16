  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

محمدی گلپایگانی:

واقعه عمیق کربلا دریای بدون ساحل است

واقعه عمیق کربلا دریای بدون ساحل است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری درجریان دیدار از نمایشگاه خیمه خورشید با اشاره به این‌که کربلا یک دانشگاه است گفت: نمایشگاه "خیمه خورشید" شروع یک کار جدید است؛ واقعه کربلا به قدری عمیق و وسیع است که هر چه در این راستا کوشش شود، همانند یک دریای بی‌انتها و بدون ساحل است.

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری عصر  دیروز پنجشنبه 24 آذر در جریان بازدید از نمایشگاه خیمه خورشید، نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری عاشورا گفت: برپایی این‌گونه نمایشگاه‌ها در ذهن نوجوانان و جوانان بسیار تاثیرگذار و عمیق است و می‌تواند تا سال‌ها در یاد مردم ماندگار باشد.

وی استقبال از نمایشگاه را مناسب دانست و تاکید کرد: این نمایشگاه خدمت بزرگی در راستای آشنایی عینی جوانان با نهضت عاشورا است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: واقعه کربلا یک دانشگاه است، همه گونه درسی همانند درس زندگی، دنیا و آخرت در آن هست و مدرس بزرگ این دانشگاه نیز امام حسین (ع) است و هر یک از یاران ایشان اسوه‌های بی‌نظیر تاریخ هستند، از همین‌رو هر چه در بازنمایی این حادثه تلاش شود درخور توجه است.

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در ادامه تصریح کرد: دهه محرم که آغاز می‌شود گویا انقلابی در کشور و حتی دیگر کشورها به‌وجود می‌آید و حد و مرزی هم ندارد و در طول سالیان متمادی هم به‌صورت‌های مختلف استمرار داشته است، همان‌طور که امام راحل فرمود که هر چه داریم از محرم و عاشور است.
 

کد مطلب 1484787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها