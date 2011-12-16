اجرای مانور زلزله با قدرت 6 ریشتر در منطقه 19

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد باقر علیزاده دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 19گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت آمادگی نیروها و تجهیزات اعضاء برون سازمانی و درون سازمانی منطقه 19 در مواقع بحرانی و لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی در زمانهای مناسب ، در این راستا ستاد مدیریت بحران منطقه 19 اقدام به برنامه ریزی عملیاتی و اجرای مانور زلزله با قدرت 6 در جه در مقیاس ریشتر و با شدت 8 درجه در مقیاس مرکالی اصلاح شده کرد.

وی اظهار داشت : در این مانور تلاش شد تا اهدافی از قبیل افزایش سطح آمادگی نیرو ها و تجهیزات ، شناخت نقاط قوت و ضعف در سناریو در هنگام عملیات و اجرای طرح ، ایجاد هماهنگی و انسجام و بالا رفتن سطح ماموریت پذیری در تمامی اعضاء برون سازمانی و درون سازمانی ستاد مدیریت بحران منطقه 19 محقق شود.

دبیر ستاد مدیریت بحران در ادامه تشریح کرد : در اثر بروز این زلزله شبیه سازی شده ، به طور فرضی پل شهید کاظمی تخریب و مسیرهای بزرگراه شهید کاظمی حد فاصل پل شهید سروری تا پل شهید کاظمی درآزادگان شامل: ورودی و خروجی به بزرگراه جوانه و آیت ا... سعیدی و جاده ساوه از طریق پل شهید سروری و رمپ و لوپ های آن، خروجی و ورودی به عبدل آباد شرقی و غربی و خانی آباد از طریق پل شکوفه ، ورودی و خروجی به تره بار مرکزی از ضلع غربی آن، ورودی و خروجی به خلیج فارس و آزادگان غرب و شرق در پل شهید کاظمی و مسیرهای جایگزین بلا فاصله در اختیار خودرو های امدادی قرار گرفتند.