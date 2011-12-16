به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی روز پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: مرحله دوم جدید قانون راهنمایی رانندگی از ابتدای دیماه در کشور آغاز می شود به همین منظور تمامی ماموران پلیس آموزش های لازم رابرای اجرای آن فرا گرفته اند. همچنین روز گذشته 500 نفر از رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در کلاسی آموزشی حضور یافته و در جریان جرایم جدید تخلفات قرار گرفتند.

وی از ضبط 159 گواهینامه رانندگان متخلف در پایتخت خبر داد و گفت: نمرات منفی این رانندگان به 30 رسیده بود و به همین دلیل گواهینامه آنها به مدت 3 ماه از سوی پلیس ضبظ شد. البته تعدادی از رانندگان نیز به 30 نمره منفی رسیده اند اما به علت نداشتن آدرس درست از آنها نتوانستیم این موضوع را به آنها اعلام کنیم.

رئیس پلیس راهور تهران از برگزاری هفته آموزش خبر داد و افزود: از روز شنبه کار آموزش رانندگان در پایتخت با برگزاری هفته آموزش آغاز می شود و ماموران با ارائه بروشورها و بسته های تبلیغاتی مردم را از مبلغ جریمه های جدید آگاه می کنند ضمن اینکه در هنگام جریمه قبض آموزشی نیز برای رانندگان صادر می شودتا بدانند در صورت ارتکاب تخلفات رانندگی از ابتدای دی ماه چه میزان جریمه می شوند.

سردار رحیمی با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلتهای سه چرخ در سطح شهر تاکید کرد: این موتورسیکلت ها علاوه بر اینکه چهره شهر را مخدوش و کثیف نشان می دهند مرتکب تخلفاتی نیز می شوند و پلیس در صورت برخورد ، آنها را توقیف می کند. استفاده از این موتورسیکلتها در مزارع، کارخانه ها و کارگاهها مجاز است.

وی در پایان از راه اندازی مرکز تعویض پلاک در کنار پارکینگ موتورسیکلتها خبر داد و تصریح کرد: تردد موتورسیکلتهای بدون پلاک ملی ممنوع است و موتورسیکلت های توقیف شده نیز تنها در صورت داشتن پلاک ملی ترخیص می شوند. همچنین روز شنبه مرکز تعویض پلاک در کیلومتر 7 جاده کرج و در کنار پارکینگ موتورسیکلتها راه اندازی می شود. راه اندازی این مرکز می تواند بسیار موثر باشد و کار تعویض پلاک موتورسیکلتها با شتاب بیشتری انجام شود.