380 تن نذورات ماه محرم در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن بت شکن اظهار داشت: 137تن نذورات در شهرکرد، 47 تن در بروجن، 40 تن در فارسان، 72 تن در لردگان، 25 تن در اردل، 25 تن در کیار، 14 تن در شهرستان کوهرنگ و 20 تن نیز جهت موارد ضروری توزیع شد.

وی گفت: نذورات ماه محرم بین یک هزار و 100هیئت در این استان توزیع شد.

کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: نذورات ماه محرم با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی این استان و اداره کل بازرگانی بین هیئت های مذهبی این استان توزیع شد.

شهرستان شهرکرد 453 هیئت مذهبی دارد.





