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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

حجت الاسلام بت شکن:

380 تن نذورات ماه محرم در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

380 تن نذورات ماه محرم در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از توزیع 380 تن نذورات ماه محرم در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن بت شکن اظهار داشت: 137تن نذورات در شهرکرد، 47 تن در بروجن، 40 تن در فارسان، 72 تن در لردگان، 25 تن در اردل، 25 تن در کیار، 14 تن در شهرستان کوهرنگ و 20 تن نیز جهت موارد ضروری توزیع شد.

وی گفت: نذورات ماه محرم بین یک هزار و 100هیئت در این استان توزیع شد.
 
کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: نذورات ماه محرم  با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی این استان و اداره کل بازرگانی بین هیئت های مذهبی این استان توزیع شد.
 
شهرستان شهرکرد 453 هیئت مذهبی دارد.
 

 
کد مطلب 1484801

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