  1. استانها
  2. یزد
۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

اکرمی در گفتگو با مهر:

کتابخانه های تحت پوشش تبلیغات اسلامی ابرکوه تجهیز می شوند

کتابخانه های تحت پوشش تبلیغات اسلامی ابرکوه تجهیز می شوند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مسئول کتابخانه های اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه از تجهیز کتابخانه های اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان خبر داد.

محمدرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تبیین فرهنگ کتابخوانی در سطح شهرستان ابرکوه و تجهیز کتابخانه های تحت پوشش، 175 جلد کتاب و نرم افزار بین این کتابخانه ها توزیع شد.

وی ارزش تقریبی این میزان کتاب و نرم افزار ارائه شده به کتابخانه های زیرپوشش سازمان تبلیغات اسلامی را هشت میلیون و 500 هزار ریال اعلام کرد.

مسئول کتابخانه های اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه عنوان کرد: این اقلام به 10 مورد از کتابخانه های امانی و روستایی وابسته به اداره تبلیغات اسلامی تحویل داده شده که در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر 20 کتابخانه زیر پوشش این اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه هستند که با حدود 600 عضو فعالیت می کنند.

کد مطلب 1484803

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها