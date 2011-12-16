کتابخانه های تحت پوشش تبلیغات اسلامی ابرکوه تجهیز می شوند

محمدرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تبیین فرهنگ کتابخوانی در سطح شهرستان ابرکوه و تجهیز کتابخانه های تحت پوشش، 175 جلد کتاب و نرم افزار بین این کتابخانه ها توزیع شد.

وی ارزش تقریبی این میزان کتاب و نرم افزار ارائه شده به کتابخانه های زیرپوشش سازمان تبلیغات اسلامی را هشت میلیون و 500 هزار ریال اعلام کرد.

مسئول کتابخانه های اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه عنوان کرد: این اقلام به 10 مورد از کتابخانه های امانی و روستایی وابسته به اداره تبلیغات اسلامی تحویل داده شده که در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر 20 کتابخانه زیر پوشش این اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه هستند که با حدود 600 عضو فعالیت می کنند.