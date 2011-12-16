به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصری صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت برگزاری برنامههای فرهنگی در راستای قیام امام حسین (ع) و واقعه عاشورا اظهار داشت: نهاد رهبری در دانشگاه پیامنور استان با برنامهریزی در این زمینه دانشجویان را به سوی توجه به اصل حادثه عاشورا و جذب میکند.
وی با اشاره به یکی از مهمترین برنامههای نهاد رهبری دانشگاه پیامنور اصفهان در این زمینه اضافه کرد: همایش شعر 72 خط اشک ویژه دانشگاههای پیامنور اصفهان، در ابتدای سال آینده در دانشگاه پیامنور استان برگزار میشود.
دبیر همایش 72 خط اشک ویژه پیامنور اصفهان با اشاره به ضرورت معرفتافزایی دانشجویان در راستای مفاهیم عاشورایی تصریح کرد: فلسفه عاشورا باید به صورت واقعی و با زبانی ساده و ملموس برای دانشجویان و در میان جامعه دانشگاهی کشور بیان شود.
وی به برگزاری این همایش در چهار محور اصلی اشاره کرد و بیان داشت: بصیرت و معرفت حسینی، یاران کربلایی، صبر بنی هاشمی و عزاداری عاشورایی محور برگزاری همایش 72خط اشک ویژه دانشگاههای پیامنور استان است.
نصری تصریح کرد: ارتقای سطح آگاهی دانشجویان در زمینه ادبیات و شعر عاشورایی، افزایش بصیرت و معرفت دانشجویان نسبت به فلسفه و واقعه عاشورا و فراهم آوردن زمینه حضور مؤثر و عالمانه شاعران در عرصه نهضت حسینی از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه فرهنگی است.
وی اظهار داشت: از 20 آذر ماه جاری ثبتنام متقاضیان حضور در این برنامه آغاز شده و دانشجویان میتوانند با مراجعه به سایت www.nahadamin.ir ثبتنام خود را تا پایان 10 بهمن ماه جاری انجام بدهند.
