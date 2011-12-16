ملوان - تراکتور؛ حیثیت حرف اول را می زند/ ژنرال فعلا نایب قهرمانی می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم و پایانی دور رفت رقابتهای لیگ برتر لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بعد ازظهر امروز (جمعه) با برگزاری دو دیدار پیگیری می شود و بر اساس برنامه در یکی از این بازیها، تیم تراکتورسازی در انزلی میهمان تیم ملوان خواهد بود.

تراکتورسازی که هفته گذشته نتوانست از پس تیم مس سرچشمه بربیاید و تنها یک امتیاز از این بازی خانگی کسب کرد، امروز علاوه بر اینکه به سه امتیاز مصاف با ملوان احتیاج دارد، باید از حیثیت خود و هوادارانش نیز در این دیدار دفاع کرده و نتیجه خوبی را کسب کند.

سرخپوشان تبریزی در دیدار با ملوان با این ذهنیت به میدان می روند که با پیروزی در آن، می توانند عنوان نایب قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرده و مانع از افزایش فاصله با تیم استقلال در صدر جدول شوند.

این همان چیزی است که امیر قلعه نویی و هواداران تیم تراکتورسازی نیز آن را می خواهند و دوست دارند تا دور رفت را با احراز مقامی مناسب به پایان برسانند.

اما تحقق نایب قهرمانی تراکتورسازان در نیم فصل اول لیگ یازدهم، علاوه بر پیروزی آنها مقابل ملوان مستلزم رقم خوردن نتیجه ای مطلوب در دیدار تیمهای استقلال و نفت تهران است که در آن دیدار اگر دو تیم به نتیجه تساوی رضایت دهند، بهترین نتیجه ممکن برای تیم تبریزی حادث خواهد شد و دو تیم رقیب تراکتورسازی در بالای جدول هر کدام دو امتیاز از دست خواهند داد.

با رقم خوردن نتیجه ای غیر از تساوی در دیدار استقلال با نفت در هر صورت، به غیر از برد پرگل تر تیم نفت در قیاس با برد احتمالی تراکتورسازی مقابل ملوان، تیم قلعه نویی رده دوم جدول لیگ برتر تا پایان دور رفت را خانه خود خواهد کرد.

این در حالیست که تیم صبا دیگر تیم بالای جدولی، کار خود در نیم فصل اول را با تساوی خانگی برابر تیم پایین جدولی فجر سپاسی و رساندن امتیازاتش به عدد 29 به پایان رساند تا تراکتورسازی در دیدار با ملوان فرصت فاصله گرفتن از این رقیب قمی خود را نیز پیش رو داشته باشد.

پیکار با ملوان فارغ از هر سود و زیان امتیازی برای تراکتورسازی، به لحاظ حیثیتی نیز برای این تیم تبریزی و هوادارانش دارای اهمیت فراوانی است و هیچ یک از تراکتورسازان هرگز دوست ندارند به تیمی به نام ملوان ببازند؛ چراکه دیدار این دو تیم همواره برای هوادارانشان حائز اهمیت و حساسیت بوده و شاید برد در این بازی، به اندازه یک قهرمانی برای دوستداران دو تیم حلاوت داشته باشد.

اما تیم ملوان که شروع خوبی در فصل جاری داشت و در پنج هفته آغازین لیگ هرگز شکست نخورد، در ادامه رفته رفته دوران افت این تیم شروع شد و باختهای انزلی چی ها یکی پس از دیگری از راه رسید.

ملوان که سه برد، پنج مساوی و هشت باخت در پرونده 16 هفته اش به ثبت رسیده، در هفت هفته اخیر فقط یک پیروزی به دست آورده که آنهم به دیدار هفته سیزدهم این تیم برابر فجر مربوط می شود.

قوی سپید انزلی در بازیهای خانگی خود که امروز برای نهمین بار در خانه به میدان خواهد رفت، صاحب سه برد، سه مساوی و دو باخت شده که برای یک تیم پایین جدولی نمی تواند آماری بد تلقی شود.

این در شرایطی است که تراکتورسازی نیز در بیرون از خانه نتایج تقریبا خوبی کسب کرده که از آن جمله تیمهای ذوب آهن، استقلال، داماش و پرسپولیس را در خانه حریفان شکست داده و خیلی دوست دارد این بار نیز از شمال با سه امتیاز سوغاتی به تبریز بازگردد.

نکته جالب توجه در خصوص بازی امروز تیمهای ملوان و تراکتورسازی اینکه تیم تبریزی اگرچه به لحاظ جایگاه در جدول رده بندی و نتایجی که کسب کرده، شرایط مناسبی دارد و هرگز قابل قیاس با تیم ملوان نیست اما در یک مورد، تیم فرهاد پورغلامی نسبت به تیم امیر قلعه نویی برتری دارد که آن، تعداد گل های خورده دو تیم است.

تراکتورسازی علیرغم یدک کشیدن عنوان بهترین خط حمله لیگ با 30 گل زده، یکی از بدترین خطوط دفاعی را با دریافت 22 گل در اختیار دارد اما تیم ملوان در 16 دیدار خود، یک گل کمتر از حریف تبریزی اش خورده و بر این اساس نسبت به تراکتورسازی برتری نسبی دارد.

تا قبل از برگزاری دیدار امروز دو تیم، ملوان با 14 امتیاز در رده نازل هفدهم و تراکتورسازی با اندوخته 28 امتیازی خود در رده چهارم جدول قرار دارد.

دیدار تیمهای ملوان و تراکتورسازی در شرایطی از ساعت 15 امروز در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود که گفته می شود شرایط زمین چمن ورزشگاه محل برگزاری این دیدار، وضعیت مطلوب تری نسبت به گذشته دارد که این موضوع می تواند برای تیم تراکتورسازی که تا بدین جا ثابت کرده در زمین های هموار خوب بازی می کند، امتیاز مثبتی تلقی شود.

این دیدار با قضاوت یدالله جهانبازی، محمدرضا ابوالفضلی و حسین سنجری به انجام خواهد رسید.

محمود نصیرپور