همایش بزرگ دوچرخه سواری در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم پیش از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری نخستین همایش بزرگ دوچرخه سواری در شهر مقدس قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به رسالت مهمی که شهرداری در سالم سازی محیط شهری بر عهده دارد و با نظر مساعد شهردار قم این همایش برگزار شد.



علیرضا اقبالیان ادامه داد: در واقع با توجه به در پیش بودن 26 آذرماه که با عنوان روز حمل و نقل نامگذاری شده است، شهرداری قم به این فکر افتاد که به مناسبت گرامیداشت این روز و همچنین ایجاد فضایی شاد و مفرح با ورزش همایش بزرگ دوچرخه سواری عمومی را در قم برگزار کند.



وی اضافه کرد: این همایش توسط شهرداری قم و با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان و هیئت دوچرخه سواری و سایر ارگانهای استان قم از جمله صدا و سیما امروز با حضور حداکثری علاقمندان به دوچرخه سواری برگزار شد.



مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ابراز داشت: این همایش با هدف ترویج استفاده از وسایل غیر موتوری از ساعت 9 صبح امروز از چهار راه غفاری (میدان سپاه قم) با حضور تعداد بیشماری از دوستداران هوای پاک آغاز شد و دوچرخه سواران بعد از عبور از مسیرهای تعیین شده به خط پایان رسیدند.



اقبالیان یاد آور شد: دوچرخه سواران شرکت کننده در این همایش از میدان سپاه در مسیر خیابان اراک، پل شهید مصطفی خمینی، خیابان شهید منتظری، خیابان بهار و بلوار امین را رکاب زدند و در انتهای مسیر به مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم رسیدند.



وی با اشاره به برگزاری مراسم پایانی این همایش، اظهار داشت: با در نظر گرفتن انتهای مجموعه ورزشی شهید حیدریان، این همایش با حضور شرکت کنندگان در جمع مسئولان شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان و سایر مسئولان استان برگزار شد.



مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم بیان کرد: با توجه به اینکه چند روز قبل از برگزاری همایش، تعرفه های قرعه کشی در نقاط مختلف شهر در بین علاقمندان به شرکت در همایش بزرگ دوچرخه سواری قم توزیع شده بود، قرعه کشی مراسم پایانی نیز بر اساس شماره هایی که از طریق این تعرفه ها در اختیار دوچرخه سواران قرار گرفته بود به انجام رسید.



وی با اظهار امیدواری مردم قم نسبت به استفاده از وسایل غیر موتوری بیشتر از گذشته تمایل نشان دهند، تصریح کرد: با رویکرد بسیار ارزشمندی که مدیریت جدید شهرداری قم نسبت به ورزش و اهمیت سلامت مردم و شهروندان دارند، شهرداری قم نیز به سهم خود تلاش می کند امکانات و شرایط لازم را برای استفاده مردم از دوچرخه به جای وسایل غیر موتوری را فراهم کند.