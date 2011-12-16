پروژه "مرکز ارتقای مهارت شهرکرد" 70 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله سعیدی اظهار داشت: پروژه مرکز ارتقای مهارت شهرکرد که از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری در حال ساخت است، 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت پنج هزار و 376 مترمربع با زیر بناییک هزار و 510 مترمربع وبا صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 950 میلیون ریال با پیشرفت فیزیکی 70 درصد در حال انجام است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه برای اتمام این پروژه بیش از دو میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، افزود: این پروژه در محل قطب صنعتی شهرکرد در حال ساخت است که پس از تکمیل به ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقای مهارت و بازآموزی فعالان بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی می پردازد.