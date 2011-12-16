عدم مهارت علت بیکاری بیشتر افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شریعتی صبح جمعه در آئین افتتاحیه مراکز آموزش علمی- کاربردی اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر روشهای گذشته در راستای اشتغال افراد کاربردی ندارد و روشهای سنتی در دههای آینده کاربردی ندارند و بازارهای کار به تربیت نیروهای مهارتی و تخصصی در زمینههای مختلف نیازمند است.
وی با اشاره به اینکه استعدادهای افراد متفاوت است، اضافه کرد: آموزشهای دانشگاههای علمی – کاربردی بر اساس نیازهای شغلی و استعدادهای افراد به آنها ارائه میشود و آنها را برای فعالیت در بازار کار آماده میکنند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان به ضرورت ایجاد ساز و کارهای مناسب به منظور ساماندهی اشتغال افراد اشاره کرد و ادامه داد: دورههای آموزشی و مهارتی باید متناسب با شغلهای مورد نیاز جامعه به افراد ارائه شود.
وی با بیان اینکه مراکز دانشگاهی ایجاد شده در فنی و حرفهای زیر نظارت دانشگاه علمی – کاربردی هستند، افزود: راهاندازی این مراکز ارتباط تنگاتنگی با تأمین شغلهای ایجاد شده در سطح جامعه دارد و تمام فعالیتها به مهارت نیاز دارند.
شریعتی گفت: درصد بسیاری از بیکاران موجود در جامعه به دلیل نداشتن مهارت شغلی ندارند و این موضوع یکی از واقعیتهای جامعه امروز محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه تمامی کشورها از برنامه توسعه جهانی برخوردار هستند، اظهار داشت: مسائل سیاسی وظیفه دانشگاه علمی – کاربردی نیست و این دانشگاهها با ساز و کارهای مناسب به دنبال رشد و ارتقای مهارتهای افراد هستند.
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