نزدیک شدن یک توده گاز به سیاه چاله مرکزی راه شیری

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شناسان موسسه ماکس پلانک با استفاده از تلسکوپ VLT رصدخانه جنوبی اروپا (اسو) واقع در شیلی موفق شدند برای اولین بار چنین رویدادی را رصد کنند.

نتایج این کشف که قرار است در شماره 5 ژانویه 2012 مجله نیچر منتشر شود، ثمره برنامه 20 ساله ای است که در طول آن تلسکوپهای اسو حرکت ستارگان پیرامون این سیاه چاله فوق عظیم مرکز کهکشان ما را رصد کرده اند.

در طول این رصدها، ستاره شناسان موفق شدند یک جرم جدید و واحد را که با سرعت بالایی درحال نزدیک شدن به سیاه چاله است، کشف کردند.

این بررسیها نشان می دهد که در مدت 7 سال اخیر سرعت این جرم کیهانی دوبرابر شده و از 8 میلیون کیلومتر بر ساعت گذشته است.

این جرم در مدار بسیار دوری از سیاه چاله حرکت می کند و در نیمه سال 2013 از فاصله حدود 36 ساعت نوری سیاه چاله عبور خواهد کرد که این به معنی یک ملاقات نزدیک قریب الوقوع با این سیاه چاله است.

شبیه سازی توده گازی که درحال نزدیک شدن به به سیاه چاله فوق عظیم مرکز راه شیری است (منبع: اسو)

به گفته ستاره شناسان این جرم کیهانی، یک توده از گرد و غبار و گاز یونیزه است و جرم آن تقریباً سه برابر جرم زمین است.

این توده گاز که از هیدروژن و هلیم تشکیل شده بسیار سردتر از ستارگانی است که در اطراف آن می چرخند و دمای آن تنها 280 درجه سلیسیوس است.

غلظت فعلی این توده بسیار بیشتر از غلظت گازی است که در اطراف سیاه چاله می چرخد و با نزدیک شدن به این سیاه چاله، فشار خارجی توده افزایش خواهد یافت و فشرده تر خواهد شد.

همزمان، جذب بالای گرانشی این سیاه چاله که جرم آن چهار میلیون برابر جرم خورشید است موتور حرکتی توده را برای کشیدن آن به درون خود شتاب می دهد.

برپایه این بررسیها، در حال حاض لبه های این توده در حال تخریب هستند و پیش بینی می شود که این جرم کیهانی ظرف چند سال آینده کاملاً نابود شود.

ستاره شناسان موفق شده اند نشانه هایی بدیهی از تخریب این توده را در دوره بین سالهای 2008 تا 2011 رصد کنند.

براساس گزارش نشنال جغرافی، همچنین ماده این توده با نزدیکتر شدن به سیاه چاله به تدریج گرمتر می شود و احتمالاً پرتوهای ایکس تولید خواهد کرد.