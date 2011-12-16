دوره آموزشی ایدز در زندان لردگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان ابراهیمی محمدی اظهار داشت: دوره آموزشی ایدز و راههای انتقال و پیشگیری از آن برای مددجویان زندان لردگان برگزار شد.

وی افزود: دوره آموزشی ایدز و راههای انتقال و پیشگیری از آن ویژه مددجویان با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان لردگان در زندان این شهرستان برگزار شد.

رئیس زندان لردگان تاکید کرد: این دوره آموزشی درخصوص رعایت بهداشت فردی و عمومی و پیشگیری از بیماریهای واگیردار همراه با اسلاید مصور آموزشی و توزیع بروشور ویژه مددجویان و پرسنل وظیفه زندان لردگان برگزار شد.