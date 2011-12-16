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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

محمدی:

دوره آموزشی ایدز در زندان لردگان برگزار شد

دوره آموزشی ایدز در زندان لردگان برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس زندان لردگان از برگزاری دوره آموزشی ایدز و راههای انتقال و پیشگیری آن در زندان لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان ابراهیمی محمدی اظهار داشت: دوره آموزشی ایدز و راههای انتقال و پیشگیری از آن برای مددجویان زندان لردگان برگزار شد. 

وی افزود: دوره آموزشی ایدز و راههای انتقال و پیشگیری از آن ویژه مددجویان با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان لردگان در زندان این شهرستان برگزار شد.
 
رئیس زندان لردگان تاکید کرد: این دوره آموزشی درخصوص رعایت بهداشت فردی و عمومی و پیشگیری از بیماریهای واگیردار همراه با اسلاید مصور آموزشی و توزیع بروشور ویژه مددجویان و پرسنل وظیفه زندان لردگان برگزار شد.
کد مطلب 1484822

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