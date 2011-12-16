36 نفر برای عضویت در هیئت مدیره خانه مطبوعات گلستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات گلستان قرار است هفته آینده در گرگان برگزار شد.

براساس اعلام واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، تعداد اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات که در مجمع عمومی انتخاب می شوند15 نفر شامل، چهار نفر روزنامه نگار و خبرنگار که سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است، دو مدیر مسئول( یک اصلی و یک عضو علی البدل) دو سردبیر ( یک اصلی و یک علی البدل)، دو سرپرستی نشریات سراسری ( یک اصلی و یک علی البدل، دو خبرگزاری( یک اصلی و یک علی البدل) و سه بازرس شامل ( دو اصلی و یک علی البدل است.

فهمیه بیدخوری، مجید میهن دوست، فریده ستایشگر، سودابه شیخ، زهرا بهرامی و سید رحمت الله میردیلمی، زهرا رجبی و ابراهیم ممی زاده از جمله نامزدهای عضویت در هیئت مدیره خانه مطبوعات گلستان هستند.

عبدالجواد عموزاد خلیلی، سهیلا علاء الدین، قربان محمد ورشی، زینب خاتون، رایج کفشگیری، فهیمه غلامی، ربابه کابلی و جواد ملک شاهکویی از دیگر نامزدها هستند.

رقیه مسلمی پور، فاطمه محمدی، رستم جرجانی، محسن جافر، سید عباس سیدی، محدثه خطیری نامنی، غلامرضا ولی پور، حسن اسلامی، رقیه بشارت نیا و حمیدرضا محمدیاری تمایل خود را برای عضویت در هیئت مدیره خانه مطبوعات گلستان اعلام کرده اند.

ابوطالب ندری، حسین عبدی، بهروز بیژه، سید جواد حسینی، فاطمه روز خوش، زهرا حجازی، محمدرضا کیانی پور، رجبعلی نیازمند، عین الله تاجیک و محدثه اسدی نیا نیز از دیگر نامزدهای عضویت در هیئت مدیره خانه مطبوعات گلستان را تشکیل می دهند.

گلستان 300 خبرنگار دارد.