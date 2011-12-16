ماهانه یک میلیون مسافر در پایانه های مسافربری کرمانشاه جابجا می شوند

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمتها در بخش حمل نقل نیز افزایش پیدا کرد ولی این اداره کل با تشکیل اکیپهای گشت نظارت دقیق و همیشگی بر قیمتهای مصوب دارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ماهانه بیش از یک میلیون مسافر در پایانه های استان کرمانشاه جابجا می شود، تاکید کرد: مشکل دلالان در پایانه مسافری شهید کاویانی مسئله مهمی است که به دلیل نعلی شکل بودن این ترمینال به وجود آمده و رقابت بین تعاونی های این پایانه را افزایش داده است.

خسروانی افزود: متوسط عمر ناوگان حمل و نقل عمومی برای کرمانشاه در حدود16.4 سال است و در این بخش 12 هزار و 557 وسیله نقلیه کار جابجایی بار را انجام می دهند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه گفت: در بخش ناوگان مسافربری یا همان اتوبوسرانی متوسط عمر این حوزه 2/9 سال است و 300 دستگاه در این بخش کار جابجایی مسافران استان را بر عهده دارند.

خسروانی با اشاره به اینکه این اداره تاکنون 22 تابلو غیرمجاز در سطح جاده ها را جمع آوری کرده، افزود: تاکنون 15 تابلو تبلیغاتی و اختصاصی در حاشیه راههای استان کرمانشاه توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه نصب شده است.

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و مصوبات این سفر برای استان، تاکید کرد: یک هزار و 700 نامه در این سفر به این اداره کل ارجاع داده شده و به بیش از 95 درصد از این نامه های پاسخ لازم داده شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه بیشتر نامه های مردمی را تسهیلات خرید خودرو عنوان کرد و گفت: در پایان سال جاری برنامه های بسیاری در بخش حمل و نقل استان در دست اجرا داریم که ساماندهی حمل و نقل روستایی و اجرای درگاه ملی بار و صدور بارنامه از این دست برنامه هاست.

خسروانی در پایان تاکید کرد: تسریع در عملیات ساخت و ساز پایانه مرزی پرویزخان و برگزاری جلسه های کمیته ایمنی راه، از جمله برنامه‌های اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه تا پایان سال است.