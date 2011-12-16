اشتباهات داور سختی بازی شهرداری بندرعباس و ایرانجوان را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، آلفردو کاسیمیرو عصر پنجشنبه پس از پیروزی دو بر یک شهرداری بندرعباس مقابل ایرانجوان بوشهر در هفته یازدهم لیگ یک در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: بازی مقابل ایرانجوان دیدار بسیار سختی بود و اشتباهات داوری نیز سختی آن را افزایش داده بود.

وی ادامه داد: داور دو اشتباه بسیار بزرگ را علیه تیم ما انجام داد که یکی از آنها پنالتی نادرستی بود که به سود تیم حریف اعلام کرد و دیگری هم اخراج یکی از بازیکنان تاثیر گذار تیم ما بود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با بیان اینکه تیمش باید به طور میانگین در هر بازی دو امتیاز کسب کند، تصریح کرد: برای صعود به لیگ برتر و طبق پیش بینیهایی که من انجام داده بودم باید تیم ما در حال حاضر 22 امتیازی می شد اما تیم ما تا کنون دو امتیاز کمتر کسب کرده و باید این امتیازات را در بازی های آینده به دست بیاوریم.

کاسیمیرو افزود: باید برای صعود به لیگ برتر تا پایان فصل به طور میانگین در هر مسابقه دو امتیاز را به دست بیاوریم.