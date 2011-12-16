مقوله برند در سند چشم انداز کمتر مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، میراحمد امیرشاهی در حاشیه سمینار" مدیریت برند " در استان گیلان، برند معتبر را با صادرات خوب مرتبط دانست و افزود: به دلیل آشنایی بیشتر با فضای کسب و کار و مخاطبان در داخل کشور قبل از صادرات کالا باید در داخل کشور برای برندها کسب اعتبار کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به صنعت تولید لوازم خانگی در کشور تاکید کرد: اگر به برند توجه نشود علاوه بر از دست دادن صادرات، بازار داخلی را نیز از دست خواهیم داد که مصداق بازر آن، بازار فرش ایرانی بوده که هر روز صادرات آن کاهش می یابد، چون برند سازی نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) تهران با مهم دانستن توجه به برند در چشم انداز افق ملی گفت: برند، نماد بیرونی یک استراتژی بازاریابی بوده و مدیریت اثربخش آن مستلزم کسب سود نه سهم بازار است.

وی با بیان اینکه مهمترین فایده برند تولید ثروت است و اکنون 33 درصد ثروت جهانی از آن تشکیل می شود، بر ضرورت افزایش سهم ایران از این ثروت جهانی تأکید کرد و ادامه داد: به جای متمرکز شدن بر امر تولید باید در زمینه برند سازی تمرکز کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در این سمینار با اشاره به اهمیت روش های نوین در برند سازی گفت: فضای رقابت شدید در حوزه اقتصادی موجب شده است میزان وفاداری مشتریان نسبت به برندها در کالاها و خدمات کمتر شده و تنوع و کیفیت کالا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

احمد روستا افزود: امروزه علاوه بر نگرش های قبلی مشتریان نسبت به برندها، چهارسین دیگر که شامل سرعت، سهولت، سادگی و سودمندی است به شدت مورد توجه آنان قرار گرفته و برندهای که دارای این آیتم ها هستند با استقبال بسیار مناسبی مواجه می شوند.

وی همچنین نقش مراقبت از برند را در موفقیت آن بسیار مهم دانست و اظهارداشت: بنگاه های اقتصادی موفق می دانند چگونه از برند در دستیابی به اهداف خود بهره گیری مطلوب کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این سمینار با اشاره به فعالیت های مشترک این سازمان و شرکت تجارت گستر کاسپین در حوزه آموزش فعالان اقتصادی گفت: طی دو سال اخیر به شرکت های دانش بنیان توجه شده تا جهت گیری های فکری به سمت کارهای دانش محور و دانش بنیان هدایت شود.

محمد حسین اصغریان افزود: همان گونه که در علوم نظری قوی هستیم باید در کاربرد دانش نیز به قدرت لازم دست یافته و نواقص را برطرف کرد.

وی تصریح کرد: ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی کارها را ساده تر و تشکیلات را چابک تر می کند و موجب افزایش بهره وری نیز می شود و این خلاء را باید با استفاده از تجارب اساتید فن کاهش داد.

سمینار یکروزه مدیریت برند با حضور بیش از 400 نفر از مدیرا واحدهای تولیدی، اصناف، بازرگانان و مدیران دستگاه های اجرایی در سالن خاتم الانبیا ( ص) رشت به همت شرکت تجارت گستر کاسپین و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان برگزار شد.