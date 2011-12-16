شناخت حسینی بالاترین عرفانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیب رضا ارزانی صبح جمعه در آخرین روز دومین همایش هماندیشی مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستادهای دهه فجر که در سالن همایش صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزار شد، بیان داشت: بر اساس گزارشهای غرب، نخستین و بالاترین دین در دنیا را دین اسلام با نگرش شیعی دارد.
وی با اشاره به موج بیداری اسلامی در دیگر کشورها افزود: این بیداری اسلامی است نه عربی و با توجه به شعارهایی که در تظاهراتهای خود سر میدهند، خواستار حاکمیت بر مبنای اسلامی هستند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: حدود 30 سال پیش ایران از این خواب بیدار شد و جهانیان به دنبال این بودند که ببینند آیا با این اتفاقی که در ایران افتاده تا چند دهه میتواند دوام داشته باشد که در این سه دهه به همگان ثابت شد.
وی اظهار داشت: تعهد شرکت مردم در مراسمهای مذهبی در سراسر دنیا همانند کشور ایران نیست.
حجت الاسلام ارزانی عرفان اسلامی را عرفان خاموشی ندانست و تاکید کرد: عرفان حسینی بالاترین عرفان است که با فلسفه اسلامی و نگرش شیعی در دنیا حرف نخست را میزند، همانگونه که پس از سالها مرحوم ملاصدرا و علامه طباطبایی در بسیاری از حوزههای سیاسی و اجتماعی کلان دنیا مطرح هستند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان در بخشی دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: تبلیغی میتواند موثر باشد که در چهار حوزه ایدهها و آرمانها، رفتارها و عملکردها، توانمندیها و استعدادها و فرصتها و محیطها باشد.
وی با اشاره به هفته وحدت و مباحث وحدتگرایی اظهار داشت: منظور از وحدت فعالیت در حوزههای ایدئولوژیکی، تاکتیکی و استراتژیکی است که امام خمینی (ره) فرمودند وحدت ما وحدت ایدئولوژیک در اهل سنت نیست.
حجتالاسلام ارزانی با ادامه این مطلب که وحدت در حوزه تاکتیک هم نیست، بیان داشت: وحدت در حوزه استراتژیک به این معناست که اعتقاد اهل سنت در حوزه وحدت محترم هستند اما اگر در حوزه عمل با هم متحد شده و همیت واحد را در مقابل دشمن مشترک به کار گیریم تعریف صحیحی پیدا میکند.
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