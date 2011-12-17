مکانی دیدنی برای جذب توریست

به گزارش خبرنگار مهر، "مختارنامه" پس از حکایت "مسافر گمنام"، "گرگ ها"، "رعنا"، "امام علی (ع)" و "معصومیت از دست رفته" ششمین اثر تلویزیونی داود میرباقری است. وی در این اثر زندگی مختار ثقفی رهبر یکی از قیام شیعیان را به خونخواهی شهدای عاشورا روایت کرده است.

مسلماً دیدن دکورهای سریال "مختارنامه" بعد از تمام شدن پخش آن می‌تواند تصویری دیگر را در برابر دیدگان قرار می‌دهد. داود میرباقری کارگردان زندگی مختار ابوعبیده ثقفی را به جای کوفه در منطقه احمدآباد مستوفی در جنوب غربی تهران به تصویر کشید.

این مجموعه با وجود آنکه توانست در هنگام پخش مخاطبان بسیاری را جلب کند، اما تا چندی پیش دکورهای آن در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این سردرگمی تا آنجا بود که این دکورها در زمستان پارسال زیر برف و باران قرار داشت، در حالی که هر خشتی از این دکور با زحمت فراوان ساخته شده بود.

صدا و سیما از چند سال پیش که تولید این مجموعه را شروع کرد، می‌توانست با خرید این زمین‌ها این مکان را در آینده به عنوان یک مکان توریستی تبدیل کند و حتی آثار فاخر تاریخی دیگری هم در این دکورها بسازد، اما به اجاره دادن اکتفا کرد و همین مسئله باعث ماجراهای فراوانی از خرداد ماه امسال شد، چرا که با پایان مهلت اجاره، زمین‌داران به دنبال زمین‌شان بودند. تا اینکه هفته گذشته رئیس سازمان صدا و سیما دستور خرید یک سوم از زمین‌ها را داد که بخش اعظم دکورها در آن قرار دارد.

مسلماً شنیدن این خبر خیلی خوشایند بود و این اقدام سازمان صدا و سیما ستودنی است. با این اقدام می‌توان امیدوار بود که دکورهای مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به سرنوشت بقیه دکورهای سریال‌های تاریخی محکوم نشود. در واقع مسئولان سازمان صدا و سیما حالا می‌توانند با خرید این زمین، دکورهای مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" را تبدیل به یک مکان توریستی کنند.

با توجه به اینکه مجموعه "مختارنامه" با زبان‌های انگلیسی، عربی و ... قرار است دوبله شود، مسلماً می‌تواند دیدن دکورهای این مجموعه برای توریست‌ها ایجاد جاذبه کند. در این باره باید مسئولان سازمان صدا و سیما گام محکم را بردارند و نباید بی‌هدف این دکورها در زمستان رها شده تا در اثر شرایط جوی تخریب شوند.

دیدن این دکورها برای مردم خودمان هم جذابیت لازم را برخوردار است، مسلماً اگر تلویزیون در زمان پخش این مجموعه زمین‌ها را می‌خرید، می‌توانست با تبلیغات اندک مردم بسیاری را برای بازدید راهی دکورهای "مختارنامه" واقع در احمدآباد مستوفی کند. گرچه از پخش این مجموعه تلویزیونی مدتی گذشته است، اما باز هم می‌توان با تبلیغات مناسب این مکان را تبدیل به مکانی برای بازدیدکنندگان کرد.

این اقدام کار دشواری نیست، فقط نیازمند همت مدیران سازمان صدا و سیما است. شاید برخی بگویند تبدیل دکورهای مختارنامه به یک مکان توریستی ممکن است جواب ندهد، در حالی که این طور نیست و در دنیا تجربه شده است. سریال‌هایی که موفق بودند و برای پخش از شبکه‌های مختلف دنیا دوبله شده‌اند، دکورهای آن توانسته در جذب توریست موفق عمل کند. در این باره می‌توان به مجموعه کره‌ای "جواهری در قصر" اشاره کرد.

این مجموعه که چند سال پیش از شبکه دو پخش شد، توانست مخاطبان بسیاری را جذب کند. همچنین در کشورهای مختلف هم جذب مخاطب موفق عمل کرد، به همین دلیل سازندگان این مجموعه دکورهای این مجموعه را مکانی برای جذب توریست کردند که در این باره هم موفق شدند و مرتب بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف از دکورهای این مجموعه تلویزیونی بازدید می‌کنند.

امید است مسئولان سیما چنین تدبیری را برای دکورهای مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" داشته باشند تا مکانی برای جذب توریست باشد.

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فاطمه عودباشی