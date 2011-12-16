تیم هندبال سازمان عمران آمل محکوم به پیروزی خانگی است

بهرام خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه برای این بازی حساس که برای تیم سازمان عمران حکم مرگ و زندگی را دارد، چهار بازیکن اصلی به علت تخلفات دیدار هفته گذشته با نفت و گاز گچساران محروم هستند و این شرایط تیم را سخت تر کرده است.

وی ادامه داد: مهدی فهیمی دروازه بان اصلی تیم از سوی کمیته انضباطی فدراسیون هندبال محروم بوده و دست کادر فنی برای بازی حساس روز جمعه کاملا خالی است.

سرمربی تیم سازمان عمران شهرداری آمل با اشاره به اینکه با این شرایط همچنان برای پیروزی دراین دیدارخانگی کادر فنی و بازیکنان تیم امیدوارهستند، اضافه کرد: تیم سازمان عمران برای صعود به مرحله بعد امسابقات هندبال دسته یک باشگاههای کشور به پیروزی برابرهیئت هندبال نجف آباد اصفهان نیاز دارد.

خادمی به آمادگی بازیکنان تیمش برای بازی حساس روزجمعه با نماینده نجف آباد اشاره کرد و گفت: بازیکنان تیم مشکلی خاصی از نظر بدنی ندارند اما باید وضعیت روحی و روانی آنان را برای این بازی حساس آماده کرد.

وی اضافه کرد: تیم سازمان عمران آمل در هفته جاری تمرینات منظم و فشرده ای را برای بازی حساس امروز برگزار کرد و امیدوار به گرفتن این نتیجه خانگی است.

دیدار حساس تیمهای هندبال سازمان عمران شهرداری آمل و هیئت هندبال نجف آباد اصفهان، در هفته پنجم لیگ دسته یک هندبال باشگاههای کشور، ساعت 16عصر روز جمعه (امروز) در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار خواهد شد.