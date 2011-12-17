پرونده احداث گورستانهای حاشیه تهران بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، 4 سال پیش بود که مدیریت قبلی سازمان بهشت زهرا از اتمام ظرفیت این گورستان خبر داده و اعلام کرد به زودی تهران دچار بحران دفن مردگان خود می شود.

او از نیاز شهر تهران به 4 گورستان خبر داده و گفته بود تهران به گورستان شمالی، جنوبی، شرقی و غربی نیاز دارد.

رضائیان که نزدیک به 29 سال مدیر سازمان بهشت زهرا بود روزهای پر ترافیک آخر سال و گسترش تهران و تردد سخت شهروندان در این مسیر را دلیل این نیاز عنوان می کرد .

اما با گسترش بهشت زهرا و حل این مشکل برای ده سال آینده این طرح چندان جدی پیگیری نشد تا آنجا که رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد این طرح را فعلا رها کرده اند.

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث گورستانهای شرق و غرب تهران گفت: احداث این گورستان ها به دلیل نبود زمین مناسب و در بخش های شرقی و غربی تهران منتفی شد.

وی ادامه داد: قطعه ای زمین در بخش شرق تهران برای احداث گورستان معرفی شد که به دلیل مشکلات تملک،بودجه و محیط زیست پیگیری آن را نیز رها کردیم.

چمران تاکید کرد: همه وقت و سرمایه خود را برای توسعه بهشت زهرا گذاشتیم تا بتوانیم مشکلات چند سال آینده را برطرف کنیم.

این در حالی است که مدیر عامل سازمان بهشت زهرا شهرداری تهران اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود: سال آینده تکلیف ساخت گورستان‌های جدید در تهران مشخص می‌شود.

به گفته اسد فاضل، قطعا در شرق و غرب تهران گورستان‌های جدید ساخته می‌شود اما ساخت گورستان کار یکی دو روزه نیست و باید اقدامات کارشناسی انجام شود. همچنین باید موانع‌ موجود در این زمینه را برطرف کرد.

محمد حسین کلخورانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز در آخرین اظهار نظر خود درباره گورستان های شرق و غرب تهران گفته بود: برای افزایش ظرفیت بهشت زهرا قبرها 3 طبقه می شوند با این حال نقاطی برای ایجاد گورستانهای جدید در تهران در نظر گرفته شده اما بلافاصله مقاومت‌هایی از طرف مالکان یا اراضی اطراف صورت می‌گیرد.

سخنگوی شهرداری تهران نیز با تاکید بر این که جای نگرانی از بابت دفن مرده ها وجود ندارد در این رابطه گفته است: پایتخت تا 10 سال آینده یعنی تا سال 1400 شمسی جوابگوی نیاز شهروندان تهرانی هست و جای نگرانی از این بابت و جود ندارد وخیال تهرانی ها راحت هیچ مرده ای بر روی زمین نمی ماند.

اما این برخلاف اعتقاد مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران است. او معتقد است: این گورستان هم‌اکنون ظرفیت چندانی ندارد و در آینده باید گورستانهای جدید به شهر اضافه شود.