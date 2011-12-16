تردد شمار در 18 محور ارتباطی گلستان نصب شد

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امیدواریم با نصب این سامانه که قرار است رو به روی جاده توسکاستان نصب شود، بخشی از این مشکل رفع شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: 9.4 میلیون تن کالا سال گذشته در گلستان ترانزیت شد که امسال 12میلیون تن هدف گذاری شده است.

میقانی افزود: در هشت ماه سال جاری 54 هزار و877 تردد در پایانه اینچه برون صورت گرفته که سال گذشته به میزان 41 هزار و163تردد بوده و رشدی معادل 33درصد داشته است.

وی بیان داشت: درآمدی هم که ما از قبل این تردد و ناوگان خارجی داشتیم نسبت به سال گذشته 60 رشد داشته است که معادل 4.6 دهم میلیارد تومان بوده است.

وی اظهار داشت: امسال 38 هزار و827 نفر تردد مسافری از اینچه برون داشتیم که نسبت به سال گذشته 31درصد رشد داشته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان افزود: 9 هزار و 362 نفر مسافر سال گذشته از مرز اینچه برون تردد داشتند که به علت محدودیت هایی بود که در این مسیر اعمال شده بود که امسال برداشته شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات در حمل ونقل جاده ای بحث اضافه توناژ است که ما از 10هزار تومان تا حتی سه میلیون تومان جریمه نیز برای این منظور داشته ایم.



میقانی گفت: یکی از اقدامات مهم ما در این بخش نصب سامانه ای در ورودی گرگان است که هزینه ای بالغ بر 250میلیون تومان دارد وتوزین در حرکت (WIM)نام دارد وتناژاضافه را مشخص می کند.