به گزارش خبرنگار مهر، خانه آزادمنش متعلق به اوایل دوره پهلوی و در بافت تاریخی کاشان واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ با شماره ثبت ۱۸۷۵۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

رطوبت و موریانه این خانه تاریخی را غیرقابل سکونت کرده اند

این خانه تاریخی قرار بود در سال 89 با مشارکت سازمان میراث فرهنگی به سفره خانه سنتی تبدیل شود، اما مالک این خانه به دلیل همکاری نکردن مسئولان میراث فرهنگی کاشان در اجرای طرح "مرمت مشارکتی خانه های تاریخی" نه تنها نتوانست خانه آزادمنش را به سفره خانه سنتی تبدیل کند بلکه به دلیل اجرای مرمت نیمه تمام، قابلیت سکونت نیز ندارد.

موریانه خانه تاریخی آزادمنش را خورد!

محمد آزادمنش مالک این خانه تاریخی در کاشان به خبرنگار مهر گفت: طبق قولی که سازمان میراث فرهنگی برای اجرای طرح مرمت مشارکتی به مالکان خانه های تاریخی در استان اصفهان داده بود، قراردادی را با سازمان امضا کردیم که طبق آن می بایست با همکاری 50 درصدی سازمان این خانه مرمت شود.

خانه تاریخی آزادمنش اکنون نه خانه تاریخی است و نه سفرخانه سنتی

وی ادامه داد: اما بعد از گذشت مدتی از شروع عملیات مرمت نه تنها این سازمان هیچ کمکی نکرد بلکه به دلیل تمام شدن اعتبار شخصی و عدم توانایی مالی نتوانستیم عملیات مرمت این خانه را تمام کنیم به همین دلیل اکنون نه تنها این خانه تاریخی خالی مانده و قابلیت زندگی را ندارد بلکه موریانه ها چوب درها و پنجره های این خانه را جویده اند و رطوبت نیز دیوارهای این خانه را در معرض تخریب قرار داده است.

خانه تاریخی دیگر مکان زندگی ساکنان قدیمی آن نیست

خانه تاریخی آزادمنش که در قلب بافت تاریخی کاشان قرار گرفته تا مدتی قبل از شروع عملیات مرمت محل زندگی خاندان آزادمنش بوده است اما اکنون مالک این خانه تاریخی به دلیل عدم توانایی مالی در دوراهی تعیین تکلیف آن قرار گرفته است.

نامه نگاری های مالک خانه تاریخی آزادمنش

مالک این خانه تاریخی بارها به مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان، مسئولان شهری و اداره میراث کاشان نامه نوشته است و همگی آنها دستور پیگیری می دهند اما عملا تا کنون هیچ اعتباری برای مرمت آن در نظر گرفته نشده است.





اتفاقی که برای این خانه تاریخی افتاده است باعث شده تا مالکان خانه های تاریخی اطراف خانه آزادمنش برای مرمت و یا حتی ثبت خانه های خود اقدام نکنند.

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گزارش و عکس از فاطیما کریمی