امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست تیم فوتبال داماش گیلان برابر شاهین بوشهر در مسابقات جام حذفی، ضمن بیان مطلب فوق افزود: سعید مظفری‌زاده کاری از پیش تعیین شده را انجام داد زیرا برنامه‌ریزی شده بود تیم ما را ببازانند. دلیلی برای این اتفاق پیدا نکردیم، مگر اینکه یک جا نکته و سناریوی از قبل تعیین شده باشد.

همه چیز به ضرر داماش بود

وی با بیان اینکه در نیمه نخست 17 خطا علیه ما و 4 خطا علیه حریف گرفته شد، اظهار داشت: وقتی روند بازی را در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم داور خطاهای شدید بازیکنان شاهین را نمی‌گرفت و هر برخورد کوچکی پشت محوطه جریمه ما را خطا اعلام می‌کرد. در دقیقه 13 هم یک صحنه مشکوک یا درست را برای شاهین بوشهر پنالتی گرفت اما دقایق بعد به راحتی از خطایی که روی آبشک در محوطه جریمه حریف انجام شد، عبور کرد. وقتی همه اینها را در کنار هم می‌گذاریم، معنی پیدا می‌کند!

داوران ظلم بزرگی در حق ما کردند

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در مورد صحنه‌ای که توپ از خط دروازه شاهین عبور کرد، افزود: وقتی خود داور دیده توپ از خط رد شده و واکنش بازیکنان هم مشخص است، چرا به کمکش نگاه می‌کند که اصلا در موقعیت مناسبی برای تشخیص گل شدن این توپ نبود. متاسفانه بعد از صالحی که به ضرر ما قضاوت کرد پنجشنبه نیز داوران بازی ظلم بزرگی در حق ما کردند.

سکوتم را بشکنم در فدراسیون فوتبال را باید بست

وی در پاسخ به این سوال که "چرا فکر می‌کنید می‌خواستند در این بازی داماش بازنده شوید؟"، تاکید کرد: بعضی وقتها تعیین می‌شود که باید جایی احیا شده و جایی دیگر از بین برود. من این قضایا و اتفاقاتی که در دیدار با شاهین بوشهر رخ داد را سالم نمی‌بینم، دلایل زیاد و قوی هم در این خصوص دارم. تا حالا سکوت کرده‌ام اما اگر دهانم را بازکرده و برخی صحبتها را بیان کنم، کار از بازنگری در فدراسیون می‌گذرد و باید در آن را بست و دوباره فوتبال وارد عرصه تعلیق می‌شود.

تصمیمات حاشیه زمین توسط داور اجرا می‌شود

عابدینی اضافه کرد: متاسفانه هر تصمیمی که در حاشیه زمین گرفته می‌شود، توسط داور اجرا می‌شود. از این بدتر اینکه داوران خوشنامی همچون مظفری‌زاده با این کارها وجهه خود را در جامعه خراب می‌کنند. البته اگر به اتفاقات گذشته و حضور یک تیم در لیگ برتر در دقیقه 9+90 نگاه کنیم، این اتفاقات عجیب وغریب نیست!

ناگهان تصمیم‌گیری می‌شود تیمی بیازد

وی خاطرنشان کرد: وقتی تیم قلدری مانند صنعت نفت آبادان، در ورزشگاه آزادی استقلال را شکست می‌دهد، کسی اعتراض نکرده و به کسی برنمی‌خورد زیرا چنین نتایجی جزو زیبایی‌های فوتبال است ولی وقتی ناگهان تصمیم‌گیری می‌شود تیمی ببازد زیرا تا اینجا هم که بالا آمده کافی است، تحلیل قضیه فرق خواهد کرد.

وای به حالمان که اینگونه فوتبال را مدیریت و هدایت می‌کنیم

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه به خاطر اتفاقات این مسابقه از داور به فدراسیون فوتبال شکایت نمی‌کند، افزود: شکایت نمی‌کنم اما با صراحت به آقایان کفاشیان، تاج، نبی، عزیزالله محمدی، مسئول کمیته داوران و کمیته انضباطی می‌گویم وای به حالمان که اینگونه فوتبال را مدیریت و هدایت می‌کنیم.

اشاره‌ای جالب به رای چوکا

وی با اشاره به اتفافات بازی چوکای تالش و شهرداری دزفول ادامه داد: شما ببینید در آن بازی قصه چه شد و در این بین یک فلاش بک هم به سال 1373 بزنید. همچنین به احکامی که در این روزها صادر شده و در هر هفته تیمها را به خاطر حرفهایی که یکی دو تماشاگر آن می‌زنند، جریمه می‌کنند. در تالش اما داور را تا داخل رختکن دنبال کرده و کتک می‌زنند و در حالیکه انتظار بر این است که چوکای تالش یک سال محروم شده یا به رده پایین برود، آرایی اینچنینی صادر می‌شود.

رئیس کمیته انضباطی کاندیدای نمایندگی مجلس!

عابدینی در مورد دلیل صدور این رای‌، تاکید کرد: صدور چنین رایی اصلا تعجب ندارد. حسن‌زاده کاندیدای مجلس در همان شهر و بخش تالش است. رقیب اصلی وی هم کسی بوده که پشت باشگاه چوکای تالش است. برای اینکه ایشان رای محکمی در مورد تیم چوکا داده و جلوی مردم بایستد، این اتفاقات رخ داد و ایشان هم این کار را نکرد تا جلوی مردم نایستد!

کاری کرده‌اند که سنگ روی سنگ بند نیست

وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد اینکه ممکن این صحبت‌ها باعث محرومیتش شود، یادآور شد: ورزشگاه نمی‌روم، دیگر نمی‌توانند بگویند که حرف نزنم. پول که ندارم، فحش که می‌دهند، داور هم که سر ما را می‌برد، بازیکن سالاری هم که وجود دارد و کاری کرده‌اند که سنگ روی سنگ بند نیست، آن وقت من چیزی نگویم؟!

گوشه چک بازیکن تاخورده باشد، قرارداد نمی‌بندد

مدیرعامل باشگاه داماش با بیان اینکه محمد محمدی دیروز سر بازی تیم داماش با شاهین حضور نداشت چون کارت قرمز گرفته بود، افزود: محمدی که سرشار از تعصب است، در بازی دیروز تشریف نداشت. اول فصل وقتی می‌خواهیم با بازیکنی قرارداد ببندیم، اگر گوشه چک آن تا خورده باشد، قبول نمی‌کند و قرارداد نمی‌بندد. با این شرایط فوتبال را درست کرده‌ایم؟ نه، آن را کاملا به هم ریخته‌ایم!

کار مدیران ناز کشیدن و پول دادن به بازیکنان شده است

وی در این خصوص ادامه داد: کار مدیران ناز کشیدن و پول دادن به بازیکنان شده است، بازیکنان هم دلشان خواست بازی می‌کنند و دلشان نخواست بازی نمی‌کنند، آنوقت اگر تماشاگر هم اعتراض کرد، مدیر باید پاسخگو باشد.

داماش به شهرهای دیگر منتقل نمی‌شود

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مورد بحث انتقال امتیاز تیم داماش در صورت حل نشدن مشکلات مالی، اظهار داشت: بحثمان این است که اگر نتوانیم مشکلات مالی را حل کنیم، امتیاز تیم به شهر دیگر منتقل نخواهد شد زیرا این تیم حق مردم گیلان و شهر رشت است اما در صورت ادامه این روند، اداره آن را به هیئت فوتبال واگذار می‌کنیم.

مشکلات بحث اسپانسر

وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: دنبال این هستیم که اسپانسر یا کسانی که خواهان حمایت مالی از تیم هستند را پیدا کنیم اما با توجه به مشکلات اقتصادی، شرایط به گونه‌ای است که تبلیغات بی‌اثر است و مردم نسبت به آن بی‌تفاوت شده‌اند. به همین دلیل کسی نیست که بخواهد پولی برای تبلیغ روی پیراهن تیم بدهد و با آن پول بتوان باشگاه را اداره کنیم.

مهدوی‌کیا جزو تاریخ‌سازان هامبورگ است

عابدینی در مورد حضور مهدوی‌کیا در دیدار خیرخواهانه تیم هامبورگ با یاران زیدان و رونالدو و تاثیر غیبت آن در شکست داماش برابر شاهین بوشهر، خاطرنشان کرد: مهدی باید می‌رفت، یکی از دلایل ورزش کردن توجه به این اقدامهای ارزشی و کارهای خیرخواهانه است. مهدی هم جزو تاریخ‌سازان هامبورگ است و باید در آن بازی حضور می‌یافت. ضمن اینکه غیبتش در دیدار با شاهین روی تیم ما تاثیر منفی نگذاشت بلکه ما در این بازی از جای دیگری ضربه خوردیم.

قاسمپور می‌تواند قبل از پایان نیم فصل هم برود

وی در مورد صحبتهای ابراهیم قاسمپور در مورد اینکه اگر مشکلات مالی ادامه داشته باشد، در انتهای نیم فصل ممکن است به همکاری‌اش با باشگاه ادامه ندهد، افزود: ایشان قبل از پایان نیم فصل هم می‌تواند برود.

قرار نیست تیم را رها کنیم، مرد روزهای سخت هستیم

مدیرعامل باشگاه داماش با اشاره به اینکه قاسمپور چنین صحبتهایی را باید ابتدا به ما بیان می‌کرد، خاطرنشان کرد: ما مرد روزهای سخت هستیم و ایشان هم باید اینگونه باشد. شاید در نیم فصل دوم شرایط ما سخت‌تر و بدتر شود اما قرار نیست تیم را رها کنیم. من به بازیکنان متعهد هستم و پاسخگوی آنها خواهم بود. ضمن اینکه تاکنون به تعهداتمان با ایشان عمل کرده و بقیه‌ این تعهدات هم عملی خواهد شد.

زیبایی‌های فوتبال را به دور روز بی‌پولی نمی‌فروشیم

وی در این مورد اضافه کرد: وقتی شعار می‌دهیم، باید به آن عمل کنیم و پای فوتبال و شعارهای‌مان در مورد حمایت از آن بایستیم. مردم ما به فوتبال علاقمند هستند و با برخوردی که طرفداران تیم روز پنجشنبه داشتند، ما تلاش‌مان را برای حل مشکلات بیشتر کنیم. مردم در حالیکه تیم داماش از شاهین بوشهرعقب بود تا دقیقه آخر از تیم حمایت کردند و قطعا این زیبایی‌ها را به دو روز بی‌پولی نمی‌فروشیم.

دنیزلی گزینه خوبی است به دایی هم توجه شود

عابدینی در بخش پایانی گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت انتخاب سرمربی تیم پرسپولیس اظهار داشت: شنیده‌ام مسئولان این باشگاه با دنیزلی مذاکره کرده‌اند، اگر ایشان به پرسپولیس بیاید گزینه بسیار خوبی است. ضمن اینکه دوستان اگر توجهی هم به علی دایی داشته باشند، به بیراهه نرفته‌اند.

مشکل پرسپولیس کادرفنی است نه بازیکن

وی در مورد اینکه دلایل نتیجه نگرفتن پرسپولیس نداشتن بازیکن است، یا کادرفنی تاکید کرد: پرسپولیس بازیکنان سرعتی در اختیار دارد که می‌توانند برای همه تیمها خطرناک بوده و با استفاده از این سرعت هر لحظه نتیجه بازی را عوض کنند. اما اینکه آنها هارمونی مناسب را حفظ نکرده و گاهی اوقات بصورت جرقه‌ای عملکرد خوبی دارند، به کادرفنی تیم باز می‌گردد. باید سرمربی بتواند از بازیکنان بزرگی نظیر کریمی، نوری، کاظمیان و ... به خوبی استفاده کند. امروز مشکل پرسپولیس جای دیگری است، اتفاقاتی که در گذشته برای هدایت آن رخ داده، باعث شده این تیم امروز با مشکل مواجه شود.

در مورد تغییرات اساسنامه صحبت کنم، انتخابات عقب‌تر می‌افتد

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در پایان در مورد تغییرات صورت گرفته در اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: اگر بخواهم در این خصوص صحبت کنم، باز هم انتخابات عقب‌تر خواهد افتاد، پس بهتر است صحبتی در مورد آن انجام ندهم!

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