توقف توسعه میادین مستقل و سنگین نفت ایران صحت ندارد

احمد قلعه بانی امروز در گفتگو با مهر در واکنش به برخی خبرها مبنی "میادین نفت سنگین هم از دستور کار وزارت نفت خارج شده اند"، با تاکید بر اینکه در حال حاضر توسعه میادین مشترک نفت و گاز اولویت نخست شرکت ملی نفت ایران است، گفت: توسعه میادین مستقل و نفت سنگین ایران مطابق با برنامه ادامه دارد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در صورت جذب سرمایه گذاران علاقه مند داخلی و خارجی قرارداد طرح توسعه میادین نفت سنگین واگذار می شود، تصریح کرد: خروج طرح توسعه میادین مستقل و سنگین نفت از دستور کار شرکت ملی نفت ایران صحت ندارد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه تاکنون دستوری برای خروج توسعه میادین نفت سنگین و مستقل نفتی صادر نکرده ام، بیان کرد: پس از میادین مشترک، توسعه میادین مستقل و نفت سنگین ایران ادامه می یابد.

ناجی سعدونی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران هم امروز در گفتگو با مهر، تاکید کرد: خروج طرح توسعه میادین نفت سنگین از دستور شرکت ملی نفت صحت ندارد.

مهدی فکور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز در گفتگو با مهر با اظهار بی اطلاعی از خروج طرح توسعه میادین نفت مستقل در مناطق مرکزی ایران، بیان کرد: هم اکنون توسعه این میادین مطابق با برنامه زمان بندی در حال انجام است.