به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز سرطان دانشگاه جورجیا، واکسنی را توسعه دادند که استراتژی جدیدی را برای درمان سرطانهای تخمدان، روده بزرگ، سرطان سینه و پانکراس ارائه می کند. این واکسن که درحال حاضر تنها بر روی موشها آزمایش شده است یک پاسخ ایمنی بسیار قوی را در برابر تومورها بر می انگیزد و قادر است سیستم ایمنی را برای کاهش حداکثر 80 درصدی ابعاد تومور فعال کند.

زمانی که سلولها سرطانی می شوند، قندهای حاضر در پروتئینهای سطح آنها دچار تغییراتی می شوند که آنها را از سلولهای سالم متمایز می کند.

سالهاست که دانشمندان به دنبال راههایی می گردند که به کمک آنها سیستم ایمنی را به گونه ای فعال کنند که بتواند این تفاوتها را تشخیص دهد و به سلولهای سرطانی حمله کند. اما از آنجا که منشای سلولهای توموری از درون بدن است، سیستم ایمنی آنها را همانند عوامل خارجی مورد حمله قرار نمی دهد.

اکنون این محققان با توسعه این واکسن جدید آن را بر روی موشهایی که در آنها سرطانهای انسان ایجاد شده بود، آزمایش کردند.

براساس گزارش مدیکال دیلی، پروتئینی به نام MUC1 بر روی سطح سلولهای این موشها بیش از حد نرمال بیان شد. این پروتئین سرطانی از زنجیره کربوهیدراتهایی که آن را از سلولهای سالم متمایز می کرد تشخیص داده شد.

این محققان توضیح دادند: "این اولین بار است که واکسنی توسعه داده شده که سیستم ایمنی را برای تشخیص و کشتن سلولهای توموری برپایه ساختار قندی آنها تمرین می دهد."

این بررسیها نشان می دهد که MUC1 بر روی بیش از 70 درصد تمام سرطانهای مهلک وجود دارد. در بسیاری از تومورها همانند سرطان سینه، سرطان تخمدان و سرطان پانکراس، پروتئین MUC1 در 90 درصد موارد با کربوهیدراتهای مختصری بیان می شود.

دانشمندان در خصوص این واکسن که ثمره 10 سال تحقیقات است اظهار داشتند: "ما شروع به ارائه درمانهایی کرده ایم که می توانند به سیستم ایمنی ما یاد دهند چگونه با سلولهای سرطانی مبارزه کنند. امید است روزی فرا رسد که سرطان با این روشهای درمانی و تشخیص به موقع به یک بیماری علاج پذیر تبدیل شود."