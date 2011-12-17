مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ایجاد پایتخت اداری گفت: این تجربه در کشورهایی مانند مالزی نیزانجام شده است و ما می توانیم با الگو برداری از این کشورها دستگاه های اداری خود را در شهری در اطراف تهران با عنوان شهری اداری مستقر کنیم.
وی ادامه داد: ایجاد این شهر اداری سرویس دهی به مردم را راحت تر می کند و از مشکلات تهران نیز می کاهد.
طلایی تاثیر این طرح را بر کاهش جمعیت پایتخت بی تاثیر دانست و گفت: جمعیت تهران کاهش پیدا نمیکند، بلکه مدیریت صحیح و اصولی بر شهر تهران حاکم می شود به این معنا که با توزیع مراکز اداری، حجم سفر در سطح شهر کم و بخشی به خارج از شهر منتقل میشود در نتیجه ترافیک شهر کمتر میشود و کیفیت حمل و نقل افزایش و آلودگی هوا کاهش مییابد.
نظر شما