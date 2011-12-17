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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۷:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایجاد شهر اداری تجربه‌ای موفق در دنیا است

ایجاد شهر اداری تجربه‌ای موفق در دنیا است

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: ایجاد شهر اداری در کشورهای مانند مالزی اجرایی شده و تجربه موفقی نیز بوده است.

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ایجاد پایتخت اداری گفت: این تجربه در کشورهایی مانند مالزی نیزانجام شده است و ما می توانیم با الگو برداری از این کشورها دستگاه های اداری خود را در شهری در اطراف تهران با عنوان شهری اداری مستقر کنیم.

وی ادامه داد: ایجاد این شهر اداری سرویس دهی به مردم را راحت تر می کند و از مشکلات تهران نیز می کاهد.

طلایی تاثیر این طرح را بر کاهش جمعیت پایتخت بی تاثیر دانست و گفت: جمعیت تهران کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه مدیریت صحیح و اصولی بر شهر تهران حاکم می شود به ‌این معنا که با توزیع مراکز اداری، حجم سفر در سطح شهر کم و بخشی به خارج از شهر منتقل می‌شود در نتیجه ترافیک شهر کمتر می‌شود و کیفیت حمل و نقل افزایش و آلودگی هوا کاهش می‌یابد.
 

کد مطلب 1484872

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