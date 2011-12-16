توسعه مراکز دیجیتال و موسسات قرآنی فارس در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیشوندی در نخستین دیدار خود با مدیران و معاونان این اداره افزود: بررسی، مطالعه و برنامه ریزی به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی در سطح استان فارس و ایجاد بستر مناسب برای رشد خلاقیت قرآنی در این استان باید در اولیت برنامه ریزیهای این اداره قرار گیرد.

وی افزود: نیاز سنجی در امور گسترش آموزشهای عمومی قرآن و همچنین ساماندهی آمار و اطلاعات قرانی و ایجاد بانک اطلاعات قرآنی همراه با تهیه تدوین و تصویب طرحها و برنامه های قرآنی بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به جدیت باید پیگیری شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب در حال حاضر برای ضربه زدن به نظام ازفضای دیجیتال استفاده می کنند و ما باید با استفاده از همان جنس و ابزاری که آنهااستفاده می کنند به مقابله آنها برویم و این ابزار در حال حاضر فضای مجازی است.

وی افزود: ضرورت ساماندهی به اطلاعات و پژوهشهای انجام شده در گستره معارف اسلامی و پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی موجود به بهره گیری از امکانات فنی و علمی جدید معطوف شده که این مهم با ورود به بستر فضای رسانه های دیجیتال مناسب تر ادامه پیدا می کند.

عالیشوندی در این باره تاکید کرد: گسترش مجتمعهای رسانه دیجیتال در این دوره در استان با همت و توجه خاصی دنبال و به نتیجه خواهد رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود نیز با اشاره به اهمیت توجه به پیشکسوتان و بزرگان فرهنگ و هنر استان اظهارداشت: حفظ ارزشهای هنری هنرمندان پیشکسوت، رسیدگی به مسائل مربوط به آنان ایجاد فضای امن فرهنگی برای دیدار و تبادل نظر بین هنرمندان رشته‌های مختلف هنری و علاقه‌مندانآنان، از اهداف از دیگری است که در استان فارس دنبال می شود .

وی تصریح کرد: عرصه های مختلف اندیشه و فرهنگ ایران اسلامی هیچگاه از مردان بلند همت خالی نبوده و مدیران متفاوت فرهنگی همواره در راه حفاظت از مرزهای ایمانی مردم وظیفه ای خطیر عهده دار بوده اند و در هر روزگار به گونه ای شایسته آن زمان به تلاش برخاسته اند.

علیشوندی گفت: استفاده از تجربیات مدیران موجود دراین اداره و حل مشکلات کارمندان از جمله مهمترین اهداف در چشم اندازمدیریتی جدید خواهد بود که پیگیری می شود.

وی افزود: به طور حتم باید از تواناییهای حوزه فرهنگ استفاده بیشتری شود تا با وفاق و همدلی و تعامل بهتر بتوانیم در خدمت جامعه باشیم.