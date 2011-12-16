مهمترین گلایه مردم از جامعه پزشکی پاسخگویی ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بدخش رئیس هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور در حاشیه برگزاری همایش پزشکان عمومی سراسر کشور با اعلام این مطلب گفت: متأسفانه برخی مواقع در کنار کوتاهی ها، مصامحه و قصور پزشکان، زیاده خواهی و توقعات تعدادی از بیماران یا خانواده هایشان نیز موجب بروز مشکلات و تشکیل پرونده برای اعضای جامعه پزشکی می شود. در این میان سازمان نظام پزشکی طبق قانون خود را مدافع و حافظ منافع و حقوق بیماران و مردم می داند اما طبق یک قانون یا دستورالعمل نانوشته چنانچه بیمار به هر دلیلی به طور دایم از پزشک شکایت کند و پزشک هم تبرئه شود متأسفانه برخی بیماران یا خانواده هایشان همچنان بر شکایت شان پافشاری می کنند و پزشک سال ها در محاکم قضایی مختلف سرگردان و بلاتکلیف خواهد بود که این روند عوارض جدی نیز به دنبال دارد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بیشترین شکایت های مطرح شده بر علیه جامعه پزشکی مربوط به گروه های جراحی است خاطرنشان کرد: علت این موضوع نیز به طور کامل روشن است، زیرا همه بیماران و خانواده هایشان انتظار بهبود و درمان قطعی دارند. این توقع شاید منطقی باشد اما باید پذیرفت که این روند درباره همه بیماران امکانپذیر نیست. چرا که همیشه یک سری از بیماری ها غیر قابل درمان بوده و یا ریسک بالایی دارند. بنابراین توقعات نیز باید منطقی باشد از سوی دیگر می بایست فرهنگ سو کردن که از آمریکا وارد فرهنگ کشور ما شده نیز از چهره جامعه پزشکی محو گردد تا ارتباط معنوی و سالم میان پزشک و بیمار دوباره احیاء شود.

رئیس هیأت عالی انتظامی سازمان نظامی پزشکی در بخش دیگر سخنانش اظهار داشت: برای رسیدن به چنین اهدافی به طور قطع می بایست رابطه پولی بین پزشک و بیمار را برای همیشه قطع کرد. این فرایند نیز فقط با حضور جدی، چشمگیر، کارآمد و به روز بیمه ها امکان پذیر خواهد شد. اما متأسفانه در حال حاضر خدمات بیمه ها به دلیل وجود سهم سرانه پایین از درآمد ناخالص ملی مطلوب نیست. به همین خاطر ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان با کاستی های قابل توجهی روبه روست. البته بیمه ها نیز با مشکلات جدی بودجه ای و مطالبات خدمات ارائه نموده مواجه هستند که بایستی به مشکلات آنها نیز توجه و رسیدگی ویژه داشت تا شاهد بهبود شرایط حوزه درمان و سلامت آحاد جامعه و رضایت مردم بود.