مدیر کل شهری و شوراهای استانداری مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به پیشنهاد معاون هماهنگی امور عمرانی و با توجه به سوابق تجربی و اجرایی حسینی به موجب این حکم علی اصغر حسینی به سمت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران منصوب شده است.

در حکم انتصاب حسینی آمده است: امید است در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سرلوحه قراردادن شرح وظایف قانونی دفتر امور شهری و شوراها و تعامل مؤثر با شوراهای محترم اسلامی شهرها و شهرداران محترم و عدالت گستری با بندگان خدا ، خدمتگزاری به آحاد شهروندان و تعالی مادی و معنوی آنان و همچنین در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و اجرای دقیق سیاستها و مصوبات دولت خدمتگزار موفق و مؤید باشید.

سید علی اصغر حسینی پیش از این، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری بود.

وی در کارنامه خدمتی خود مسئولیت های مختلف دیگری چون مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، فرماندار نور، مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری مازندران، مدیر حراست کل شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری قم و کارشناس اداره کل بازرسی وزارت کشور در امور فرمانداری و شهرداری دارد.

سید یونس حسینی پیشتر مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران بوده که اکنون دارای مسئولیتی در سازمان بیمه مرکزی است.



