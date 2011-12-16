فیدر برق بحرانی چمن سلطان الیگودرز بهینه سازی شد/ رهایی از قطع مکرر برق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بحرینی در این رابطه اظهار داشت: شرکت توزیع برق استان لرستان در اولین گام از تعمیرات پیشگیرانه فیدر بحرانی چمن سلطان را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: وضعیت این فیدر به علت کوهستانی و صعب العبور بودن بسیار نامناسب و روزانه بالغ بر 20 بار دچار قطعی برق می شد.

مدیر عامل شرکت توزیغ برق استان لرستان افزود: با این تفاسیر مقرر شد که پروژه اقدامات پیشگیرانه که با عنوان طرح "تعالی خدمت" مرسوم شده در سه مرحله به اجرا در آید.

بحرینی یادآور شد: در این عملیات سه فیدر بحرانی که به طور اخص در زمستان و بر اثر بارش برف های سنگین وضعیت شبکه های آنها بسیار مختل می شد در اولویت کاری قرار گرفت که در گام اول فیدر چمن سلطان اصلاح شد.

وی تصریح کرد: این عملیات در هشت روز کاری با گروههای اجرایی متشکل از 171 نفر و 10 ساعت کار مفید در روز که در مجموع 1710 نفر ساعت می شود به پایان رسید.

مدیر عامل شرکت توزیغ برق استان لرستان افزود: با انجام این عملیات خاموشیهای فیدر یاد شده از وضعیت بسیار نامناسب قبلی به صفر رسیده است.