شرکت 11 هزار مددجوی کمیته امداد لرستان در دوره های آموزشی مسائل اعتقادی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا متقی در این رابطه اظهار داشت: امداد از ابتدای سال جاری تاکنون احکام و مسائل اعتقادی به 11 هزار و 515 نفر از مشمولان طرح نظام جامع آموزش خانواده در لرستان آموزش داده شد.

وی ادامه داد: این دوره های آموزشی در راستای اجرای طرح نظام آموزشی تربیتی خانواده و ارتقای سطح دینی و اعتقادی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد صورت گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان تصریح کرد: این آموزشها با همکاری تعداد 35 نفر از روحانیون طرح نظام جامع آموزش با شیوه های مختلف چهره به چهره، گروهی، مجلات، توزیع بروشور و کتاب به پایان رسیده است.

متقی افزود: طرح نظام جامع آموزش خانواده در لرستان با تعداد پنج هزار و 943خانوار و با جمعیتی بالغ بر 24 هزار نفر در حال اجراست که هدف از اجرای این طرح، مصون سازی خانواده ها و رفع آسیب های اجتماعی و دینی در جامعه است.