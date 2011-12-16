مسابقات شطرنج دانش آموزان دورود پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های شطرنج مقطع راهنمایی دورود روز پنج شنبه با شرکت 5 تیم به صورت دوره‌ای در کانون امام علی(ع) به مدت یک روز برگزار شد که در پایان تیم های نمونه رشد با 9 امتیاز، شاهد با 8.5 و آینده سازان با 4.5 امتیاز اول تا سوم شدند.

همچنین در قسمت انفرادی علی جوکار، ابوالفضل خسروی، عباس دالوند و امیرمحمد نوروزی حائز عناوین برتر شدند.

بنابر این گزارش مقطع متوسطه این مسابقات نیز با شرکت 30 شطرنج باز در قالب 6 مدرسه در 5 دور به روش سوئیسی به مدت یک روز در کانون امام علی(ع) برگزار شد.

در پایان این رقابت ها امیرحسین آروان، هومن خادم، محمدرضا درویشی و علی یاراحمدی عنوان‌های اول تا چهارم را به دست آوردند.

در قسمت تیمی نیز تیم های اعزامی از مدارس خوارزمی، شاهد و دهخدا به ترتیب اول تا سوم شدند.

قضاوت این مسابقات بر عهده مجید کرامتی‌مقدم، روح الله شمسی و سامان فرشادی بود.

نفرات برتر برای شرکت در مسابقات استانی که 30 آذر و یکم دی‌ماه به میزبانی خرم آباد برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد.