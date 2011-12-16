عینک رنگی بهترین راه برای کودکان مبتلا به عارضه نارساخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر،ابراهیم جعفرزاده پور ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نارسا خوانی یک اختلال ویژه یادگیری در ارتباط با خواندن و نوشتن است که یکی از اختلالات مهم در سنین آغازین مدرسه به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه عارضه نارساخوانی ممکن است در میانسالی و یا هر سن دیگری به وجود آید، گفت: این بیماری به علت آسیب بخشهایی از مغز ایجاد می شود ولی آنچه در مورد کودکان بیشتر با آن مواجه هستیم نوع مادرزادی آن است.

این متخصص اپتومتری اظهار داشت: این کودکان به رغم بهره هوشی مناسب و ظاهر کاملا طبیعی در درسهای خواندنی و نوشتنی بسیار ضعیف و ناتوان به نظر می رسند و در دروسی مانند املاء، انشاء و فارسی به ندرت نمره ای نزدیک نمره ده دریافت می کنند.

جعفرزاده پور افزود: ناتوانی این کودکان در دروس اصلی (فارسی و املاء) در سالهای اول ابتدایی تاثیر بسیار ناخوشایندی در روحیه و رفتار کودک در مدرسه و منزل خواهد داشت. حس تحقیر ناشی از شکستهای درسی و ناتوانی آموزشی کودک و پرخاشگری والدین و یا معلم انگیزه ادامه تحصیل و درس خواندن را از وی سلب خواهد کرد.

وی ادامه داد: درمان کودکان مبتلا به این عارضه نیازمند همکاری یک پروژه تیمی است که توسط اپتومتریست، گفتاردرمانگر و روانشناس محقق می شود.