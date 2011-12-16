۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

عینک رنگی بهترین راه برای کودکان مبتلا به عارضه نارساخوانی

متخصص اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی تهران، استفاده از عینک های رنگی را بهترین راه برای بهبود توانایی خواندن درکودکان مبتلا به عارضه نارساخوانی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،ابراهیم جعفرزاده پور ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نارسا خوانی یک اختلال ویژه یادگیری در ارتباط با خواندن و نوشتن است که یکی از اختلالات مهم در سنین آغازین مدرسه به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه عارضه نارساخوانی ممکن است در میانسالی و یا هر سن دیگری به وجود آید، گفت: این بیماری به علت آسیب بخشهایی از مغز ایجاد می شود ولی آنچه در مورد کودکان بیشتر با آن مواجه هستیم نوع مادرزادی آن است.

این متخصص اپتومتری اظهار داشت: این کودکان به رغم بهره هوشی مناسب و ظاهر کاملا طبیعی در درسهای خواندنی و نوشتنی بسیار ضعیف و ناتوان به نظر می رسند و در دروسی مانند املاء، انشاء و فارسی به ندرت نمره ای نزدیک نمره ده دریافت می کنند.

جعفرزاده پور افزود: ناتوانی این کودکان در دروس اصلی (فارسی و املاء) در سالهای اول ابتدایی تاثیر بسیار ناخوشایندی در روحیه و رفتار کودک در مدرسه و منزل خواهد داشت. حس تحقیر ناشی از شکستهای درسی و ناتوانی آموزشی کودک و پرخاشگری والدین و یا معلم انگیزه ادامه تحصیل و درس خواندن را از وی سلب خواهد کرد.

وی ادامه داد: درمان کودکان مبتلا به این عارضه نیازمند همکاری یک پروژه تیمی است که توسط اپتومتریست، گفتاردرمانگر و روانشناس محقق می شود.

