برترین عکسهای فضایی سال 2011/ تصویر استان فارس از فضا ششم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باز نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مجلات دنیا طبقه بندیهای سالانه خود را در موضوعات مختلف ارائه می کنند.

پس از طبقه بندی زیباترین عکسهای نجومی سال 2011 از نگاه مجله "نشنال جغرافی" اکنون نوبت به مجله تایم رسیده است تا فهرست خود را در مورد تصاویر برتر سال 2011 در حوزه فضا ارائه کند.

زحل- این تصویر ترکیبی ناسا دنباله یک توفان عظیم را در نیمکره شمالی زحل نشان می دهد. حلقه های این سیاره در این عکس همانند یک خط باریک آبی به نظر می رسند. این تصویر را دوربین واید انگل کاوشگر کاسینی در طول موج نزدیک به نور مادون قرمز در 12 ژانویه 2011 گرفته است.



عطارد- این تصویر را کاوشگر "مسنجر" ناسا از سطوح شمالی سیاره عطارد در 16 ژوئن 2011 تهیه کرده است. این عکس، بخشی از مجموعه تصاویری بود که این کاوشگر با 8 فیلتر بین طول موجهای 430 تا 1000 نانومتر گرفته است.



شاتل فضایی دیسکاوری- این عکس دیسکاوری از ایستگاه فضایی بین المللی در 26 فوریه 2011 در جریان سی و نهمین و آخرین پرواز این شاتل گرفته شده است.



فعالیت در فضا- اندرو فیوستل، فضانورد آمریکایی در میان دریچه ایستگاه فضایی معلق است. این عکس در طی یک عملیات ساخت و نگهداری در 22 می 2011 گرفته شده است.





زمین- این عکس که از ایستگاه فضایی بین المللی در 21 آگوست 2011 گرفته شده است مرز میان هند و پاکستان را نشان می دهد.





قله های پوشیده از برف- پائولو نسپولی، فضانورد ایتالیایی و نماینده اسا در طول 6 ماه اقامت خود در ایستگاه فضایی عکسهای شگفت انگیزی از مناطق مختلف دنیا تهیه کرد. این عکس کوههای استان فارس در ایران را نشان می دهد.



مریخ- در این عکس که توسط کاوشگر مدارگرد Mars Reconnaissance Orbiter در 4 آگوست 2011 گرفته شده است نشانه هایی از جریان آب بر روی سطح مریخ به تصویر کشیده شده اند.



آب بر روی زمین- این عکس نیز یکی دیگر از آثار پائولو نسپولی است که گذرگاه سینوسی آبهای اطراف دریاچه پاول در یوتاه را نشان می دهد.



زمین از بالا- تصویر دیگری از نسپولی که از یک دلتا در رودخانه می سی سی پی گرفته شده است.



عملکرد بازوی روباتیک- "ران گاران"، فضانورد ایستگاه فضایی در طول یک پیاده روی فضایی 6 و نیم ساعته در عملیات انتقال یک پمپ از کار افتاده به شاتل آتلانیس، بر روی یک بازوی روباتیک سوار شده است.



