به گزارش خبرگزاری مهر،این کارگردان و مدرس، درباره بخش بین‌الملل این جشنواره گفت: تئاتر در سطح جهان خلاقیت ها و نوآوری ها بسیاری داشته و در زمینه ادبیات، تئوری های مختلف، زبان بدن و... تجربه های مختلفی را کسب کرده و نمایش های بسیار بزرگی در سطح بین‌الملل به اجرا در آورده است؛ پس تئاتر ما هم لازم است با این تحولات و نوآوری‌ها آشنا شود و جامعه تئاتری آنها را از نزدیک لمس کند.

دژاکام افزود: تا به امروز ما در بخش بین الملل جشنواره شاهد کارهای ضعیف و قوی بسیاری بوده ایم. آثار بسیار زیبایی در این بخش به نمایش گذاشته شده است، ولی متاسفانه ما گاهی اوقات تنها اسم کشور برایمان اهمیت پیدا می‌کند و به سطح کیفیت اثر توجهی نداریم. این کارگردان با اشاره به جنبه آموزشی پیدا کردن بخش بین‌الملل در این باره توضیح داد: اگر می خواهیم بخش بین المللل را برای هنرمندان و دانشجویان تئاتر برگزار کنیم، باید با رویکرد آموزشی گام برداریم، ولی اگر بخش بین الملل برای مردم در نظر گرفته می شود، می بایست با رویکرد دیگری پیش رویم تا برای مخاطب جذاب باشد و در طول سال این نمایش‌ها را به اجرا در آوریم. وی ادامه داد: موضوعی کردن بخش بین‌الملل می‌تواند در این زمینه کارساز باشد، باید یک موضوع مانند زبان بدن و یا رویکردهای اجتماعی تئاتر در نظر گرفته شود تا بر اساس آن آثار جشنواره انتخاب شود.

دژاکام در پایان پیشنهاد داد:می‌توان در ارائه موضوع برای بخش بین‌الملل بر روی اسطوره های ایرانی مانور داد، به عنوان مثال اعلام کنیم امسال سال فردوسی است و بر اساس شاهنامه آثاری توسط هنرمندان بین المللی تولید و در جشنواره اجرا شوند.



بزرگمهر: نگاه موضوعی، بخش بین‌الملل را برای دانشجویان مفید می کند

شیرین بزرگمهر از اساتید دانشگاهی تئاتر هم در این باره معتقد است: برگزاری بخش بین‌الملل به صورت موضوعی بیش از همه می‌تواند برای دانشجویان رشته نمایش مفید باشد و جنبه آموزشی برای آنها پیدا کند؛ به عنوان مثال اگر ما تئاترهای فیزیکال را که دانشجویان علاقه زیادی به آن دارند در بخش بین الملل به اجرا در آوریم، جنبه آموزشی به این بخش داده ایم. ما می توانیم در بخش بین الملل به سراغ گروه های تئاتر خیابانی و پانتومیم برویم تا برای هنرمندان و دانشجویان جذاب باشد. این استاد دانشگاه درباره محدودیت هایی که برای دعوت از گروه های خارجی در بخش بین الملل هست اشاره کرد و افزود: از طرفی ما برای دعوت از گروه های خارجی دارای محدودیت هستیم و نمی توانیم بسیاری از گروه‌های معروف دنیا را به جشنواره فجر بیاوریم زیرا مسئولین و مدیران بخش بین الملل برای دعوت گروه های خارجی با مسائل بسیاری مانند مشکلات مالی و کمبود امکانات و... برای دعوت از گروه ها روبرو هستند. بزرگمهر ادامه داد: این مشکلات برای گروه ها محدودیت ایجاد می کند و می توان از این جهت هم به این بخش نگاه کرد که اگر بخواهیم به جشنواره به شکلی موضوعی نگاه کنیم تعداد نمایش ها کاهش پیدا می کند و بخش بین الملل محدودتر می شود و مجبور می شویم که از گروه های ناشناخته در جشنواره دعوت به عمل آوریم.

شرایط شرکت در بخش "رادیو تئاتر" جشنواره

شرایط شرکت در بخش" رادیو تئاتر" سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد. ستاد برگزاری این جشنواره با همکاری مرکز هنرهای نمایشی رادیو، از تمامی نمایشگران حرفه‌ای، دانشجویان و علاقه‌مندان نمایش‌های رادیویی و رادیو تئاتر؛ دعوت به عمل آورد تا به تقویت بنیادهای این رسانه جدید در دو بخش مسابقه و مهمان شرکت کنند. در بخش مسابقه "رادیو تئاتر" که در دل این جشنواره برگزار خواهد شد، رقابت میان هفت نمایش 30 تا 90 دقیقه انجام خواهد شد و در نهایت یک اثر به عنوان اثر برتر انتخاب می‌شود. در بخش مهمان نیز با توجه به آثار رسیده، در صورت برخورد با شرایط خاص امکان حضور اثر یا آثاری در این بخش نیز وجود خواهد داشت.بر این اساس؛ همه نمایش‌ها باید در قالب لوح فشرده و با فرمت Audio یا mp3 به همراه فرم ثبت نام به دبیرخانه جشنواره ارسال شود،همچنین کلیه آثار در قالب لوح فشرده مورد ارزیابی هیات انتخاب قرار خواهند گرفت و هزینه‌های دستمزدعوامل تولید، در قالب عرف مصوب نمایش‌های رادیویی به انضمام کمک هزینه نقدی بر اساس نظر کارشناسی هیات انتخاب به هفت نمایش راه یافته به بخش مسابقه تقدیم خواهد شد. پرداخت هزینه‌های یاد شده منوط به اجرای زنده نهایی در این بخش خواهد بود، امکان ضبط آثار برای ارائه به دبیرخانه، توسط مرکز هنرهای نمایشی رادیو برای هنرمندان تهران فراهم خواهد شد و حق پخش و استفاده از آثار دریافتی برای مرکز یاد شده محفوظ خواهد بود.تمامی آثار لازم است بین 30 تا 90 دقیقه در قالب نمایش تک قسمتی ارائه شوند و از هر داوطلب، تنها یک اثر به بخش مسابقه راه خواهد یافت و در صورت شکل گیری بخش مهمان، هر داوطلب تنها امکان حضور در یک بخش را خواهد داشت. داوری نهایی در اجرای زنده انجام خواهد یافت و تندیس جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ، لوح تقدیر جایزه نقدی به اثر برگزیده اهدا خواهد شد.گفتنی است علاقه‌مندان در صورت نیاز می‌توانند فرم شرکت در بخش "رادیو تئاتر" سی امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از پایگاه اینترنتی رادیو نمایش به نشانی http://www.radionamayesh.ir/ دانلود کنند و تا تاریخ دوم دی ماه به دبیرخانه بخش "رادیو تئاتر " سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به نشانی تهران،میدان پانزده خرداد، ساختمان رادیو، مرکز هنرهای نمایشی، دفتر نظارت و ارشیابی ارسال کنند. لازم به ذکر است آثار منتخب تا تاریخ 16 دی ماه معرفی خواهند شد.شرکت کنندگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات ضروری با شماره تلفن 74- 33911170 داخلی 538 و دورنگار 33115410 ارتباط برقرار کنند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن سال جاری با دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.