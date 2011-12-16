صدور 9 قطعنامه علیه صهیونیستها روز سیاهی برای این رژیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رجبعلی سلامی در خطبه های نماز جمعه نیشابور، افزود: این قطعنامه توسط مجامع مختلف بین‌المللی صادر شد که سبب رسوایی این رژیم نزد اذهان عمومی جهان شد.

وی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی به واسطه حمایتهای آمریکا و انگلیس جنایات مختلفی را مرتکب شده که همین سبب منفور شدن این دو کشور نزد افکار عمومی منطقه شده است.

وی با اشاره به اینکه طی ماه‌ جاری، آمریکا و انگلیس دو ضربه سیاسی بزرگ از ایران خوردند، افزود: نشاندن هواپیمای جاسوسی آمریکا در کشور خارج از تصور دشمن بود زیرا این هواپیمای فوق مدرن توسط سامانه‌های مختلف آمریکا به شدت کنترل می‌شد.

سلامی گفت: این یک افتخار برای تشکیلات نظامی کشور است که توانستند بار دیگر خاطره شکست آمریکا در صحرای طبس را یادآور شوند.

وی از تصویب طرح مجلس مبنی بر کاهش روابط خارجی ایران با انگلیس و اخراج سفیر آن کشور به عنوان ضربه سیاسی دیگر به استعمار پیر نام برد.