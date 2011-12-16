به گزارش خبرنگار مهر، رسول محققیان ظهر جمعه در مراسم آغاز به کار پنجمین نمایشگاه بین‌المللی و نهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و محصولات نساجی اصفهان با بیان اینکه صنعت نساجی ایران نسبت به سالهای گذشته با رکود روبه رو بوده است، اظهار داشت: وضعیت به گونه‌ای است که تعدادی از کارخانجات نساجی کشور، برای تولید منسوجات از ماشین آلات دهه 70 استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بعضی از نوسازی‌ها در صنعت نساجی منجر به تاسیس واحد های کوچک و بدون برنامه شده است، تصریح کرد: این موسسه‌ها به صورت سنتی و با هدر رفت انرژی و منابع انسانی، محصولات تولیدی بدون کیفیت را روانه بازار می‌کنند که زمینه برای تجار سود جو فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان ادامه داد: در صورت تعیین تعرفه‌های سنگین برای ورود منسوجات به کشور از محصولات تولیدی داخلی حمایت عملی می‌شود.

محققیان تاکید کرد: لازم است مسئولان دولت شرایط ویژه‌ای در این صنعت از طریق ایجاد بسترها و تسهیلات لازم برای ترغیب سرمایه گذاران ایجاد کنند.