تیم استقلال قائم به فرد نیست/ در غیاب جباری ذوب آهن و شهرداری را بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم استقلال در نشست خبری قبل از دیدار این تیم مقابل نفت تهران که بعدازظهر امروز جمعه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: دیدار بسیار سختی را مقابل تیم دوم جدول لیگ خواهیم داشت. نفتی‌ها نشان داده‌اند که بی دلیل نیست در چنین جایگاهی قرار دارند.

"نفت یک تیم بسیار خوب، باانگیزه و باشهامت است که توانسته در بین تمامی تیمهای لیگ برتری فعلا در مقام دوم جدول باشد"، مظلومی با بیان این جمله در خصوص دیدار استقلال مقابل صنعت نفت آبادان که موجب شکست 3 بر یک تیمش شد، گفت: ما در آن دیدار 68 درصد مالک توپ بودیم و 11 موقعیت گل داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: متاسفانه در آن روز بازیکنان ما به دلیل خستگی زیاد شاداب نبودند و نتوانستیم به فاصله سه روز بین دیدار مقابل پرسپولیس و صنعت نفت کارهای تاکتیکی خود را انجام دهیم و مقابل نفت آبادان شکست خوردیم.

وی تاکید کرد: به دنبال بهانه گیری نیستیم اما متاسفانه با توجه به فشردگی بازیها بازیکنان ما از لحاظ بدنی خسته هستند. در این شرایط باید مقابل نفت تهران به فاصله سه روز بعد از دیدار با نفت آبادان بازی کنیم اما نفتی‌ها 9 روز استراحت کرده‌اند و کاملا آماده این دیدار هستند.

مظلومی اشاره‌ای نیز به محرومان و مصدومان تیم خود داشت و افزود: ما برای این دیدار خسرو حیدری، مهدی امیرآبادی، میلاد میداوودی و حمید عزیززاده را در اختیار نداریم و آنها مصدومان ما در این دیدار هستند.

سرمربی تیم استقلال تهران در پاسخ به این سئوال که "با توجه به مصدومیت مجددا خسرو حیدری آیا این مشکل مربوط به کادر پزشکی تیم ملی است یا کادر پزشکی استقلال و یا اصرار بیش از حد شما به بازی خسرو حیدری؟"، گفت: بحث تیم ملی به گذشته مربوط می‌شود اما باید عنوان کنم که حیدری در طول تمرینات بسیار آماده بود و هیچ مشکلی نداشت اما در دیدار مقابل نفت آبادان متاسفانه پایش کمی بیش از اندازه کشیده شد و همین مسئله مصدومیت او را به دنبال داشت.

وی در ادامه افزود: البته خدا را شکر مصدومیت وی خیلی جدی نبوده و با توجه به تعطیلات نیم فصل می تواند در بازیهای دور برگشت استقلال را همراهی کند.

مظلومی در پاسخ به این سئوال که "آیا نبود جباری بر نتایج تیم استقلال تاثیرگذار است؟"، گفت: مجتبی بازیکن بزرگی است اما تیم استقلال قائم به فرد نیست. ما در دیدار مقابل ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز بدون مجتبی بازی کردیم و توانستیم برنده آن دیدارها باشیم. در فوتبال همه با هم بازی می‌کنند و تنها یک نفر نمی‌تواند تمام بار بازی را به دوش بکشد اما باز هم می گویم مجتبی یکی از بهترین‌های فوتبال ایران و مشکل گشاست و حضورش یک غنیمت به شمار می‌رود.

وی در پایان اشاره‌ای نیز به هواداران استقلال داشت و افزود: امیدوارم که فردا هواداران به ورزشگاه آمده و تیم خود را تشویق کنند، اگر چه زمان دیدار استقلال - نفت تهران بسیار نامناسب است.

دیدار تیمهای استقلال و نفت تهران در هفته هفدهم و پایانی از نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:15 فردا یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.