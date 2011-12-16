شش شهر لرستان دارای سازمان بازیافت می شوند

هرمز نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ابلاغ وزارت کشور به استان لرستان باید هشت شهر استان لرستان دارای سازمان بازیافت زباله شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو شهر خرم آباد و بروجرد دارای سازمان بازیافت هستند، عنوان کرد: برای سایر شهرهای استان نیز مجوزهای لازم صادر شده و باید به زودی در این شهرها سازمان بازیافت زباله تاسیس شود.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان لرستان با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله بازیافت توسط شهرداریها، گفت: موضوع زباله امروزه تبدیل به یکی از چالشهای زیست محیطی دنیای متمدن شده است.

نصیری تصریح کرد: با این حال امروزه به واسطه تکنیک های به وجود آمده بشر به جایی رسیده که به زباله لقب "طلای کثیف" را داده است زیرا می توان با بازیافت زباله ضمن پاکسازی محیط زیست به درآمدهایی نیز دست یافت.