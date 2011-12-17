مهدی فرجی، مدیر شبکه یک درباره اهمیت فیلمنامه و اینکه چرا گاهی در آثار نمایشی این مسئله مورد توجه قرار نمیگیرد و شاهد کارهایی متوسط و ضعیف هستیم به خبرنگار مهر گفت: همه میدانیم فیلمنامه اساس یک کار نمایشی است. بدون فیلمنامه نمیتوان گامی برداشت. بنابراین در یک اثر، فیلمنامه منسجم و مطابق با استانداردهای مناسب حرف اول را میزند.
وی در ادامه گفت: گرچه گاهی تولید بدون یک فیلمنامه کامل آغاز میشود، اما درستترین راه این است که با یک فیلمنامه منسجم کار را شروع کنیم. فیلمنامه اولین گام محکم در یک اثر نمایشی است. گاهی ما در مرحله نگارش فیلمنامه کمتر به ایده توجه میکنیم، در حالی که ایده خیلی مهم است.
مدیر شبکه یک با اشاره به اینکه ایده همان طرح دو خطی یک قصه محسوب میشود، افزود: این ایده دو خطی باید به اندازه کافی جذابیت لازم را داشته باشد تا به یک فیلمنامه خوب منتهی شود. گاهی متاسفانه در میان فیلمنامهنویسان سرشناس هم ایده مورد توجه قرار نمیگیرد. علاوهبر آن برخی مواقع پیش آمده که ایده دو خطی نتوانسته ما را جذب کند، اما مرتب دوستان میگویند که در فیلمنامه خوب میشود. در حالی که این طور نیست. اگر ایده خوب نباشد، نمیتوان انتظار داشت که به فیلمنامه مناسب رسید.
فرجی ادامه داد: تحقیق و پژوهش در نگارش یک اثر اهمیت زیادی دارد، اما گاهی مورد غفلت قرار میگیرد. مبنای یک فیلمنامه منسجم تحقیق و پژوهش است تا بتواند ایده جذاب را عملی کرد. یکی از شاخصههای مجموعههای موفق ایده خوب و قصه جذاب است که با پژوهش لازم نوشته شده باشد.
مدیر شبکه یک عنوان کرد: کارهای نمایشی با موضوع تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ ادیان و... ساخته میشود. گاهی این آثار مخاطبان کمی دارد و بعضی مواقع استقبال مخاطبان قابل توصیف نیست. مسلماً برای کاری که مورد توجه بینندگان قرار میگیرد، زحمت زیادی کشیده شده است تا قصه با وجود آنکه در چند هزار سال قبل میگذرد، اما به دلیل امروزی بودن با مخاطب حرف میزند. بنابراین این آثار مورد توجه مخاطب قرار میگیرد.
وی با اشاره به مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" توضیح داد: این مجموعه نمونه یک اثر موفق است که توانست نظر مخاطبان بسیاری را جلب کند و پاسخگوی انتظارات مردم باشد. امروز تعداد رقبای ما در دنیا زیاد شده است و ما باید با سلیقه و ذائقه مخاطبان همراه باشیم، چرا که در این صورت موفق نخواهیم بود. نیاز مردم با 20 سال قبل خیلی تفاوت کرده و باید سعی کنیم مجموعههایی با استانداردها مناسب بسازیم تا در جذب مخاطب موفق باشند.
فرجی درباره مشکلات فیلمنامه گفت: برخی فیلمنامههای نوشته شده برگرفته از ادبیات داستانگو ما نیست. در حالی که نویسندگان باید اشراف زیادی به ادبیات داستانی خودمان داشته باشند. نمیتوان گفت با رفتن به کلاسهای فیلمنامهنویسی، نویسنده شد. باید به ادبیات دینی، ملی، جهان و ... تسلط داشت تا بتوان داستانهای جذاب را خلق کرد.
مدیر شبکه یک اشاره کرد: برخی دوستان میگویند که فیلمنامههای زیادی نوشتند، اما تصویب نشده است. وقتی از آنها میپرسیم چند فیلمنامه نوشتید، میگویند 120 فیلمنامه. مسلماً وقتی روزی سه فیلمنامه نوشته شود در شورای طرح رد میشود، چرا که با فکر این کار انجام نشده است. امیدواریم با برطرف کردن مشکلات فیلمنامهنویسی شاهد رشد آثار مختلف باشیم.
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