زمینه سازی برای ایجاد مشاغل امن ویژه بانوان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مجتهدزاده در سومین گردهمایی مشاوران امور بانوان وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه در مشهد گفت: دولت دهم در تلاش است کاری برای افزایش همزمان بازدهی اقتصادی خانواده ها و رشد جامعه انجام دهد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان شناسایی 290 شغل خانگی در کشور، افزود: مسوولیت مشاغل خانگی برعهده مشاوران امور بانوان است و برهمین اساس شعبه های مشاغل خانگی در دفاتر استان های اموربانوان ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده اند که البته این حوزه مستلزم توجه بیشتر است.

وی با اشاره انجام گفتگوی مستمر با رییس جمهور و وزرای اقتصاد و کار در رابطه با بیمه زنان خانه دار، گفت: تلاش می کنیم تا هرچه سریع تر این بحث ها با خروجی مثبت برای زنانه خانه دار به نتیجه برسد.

دبیر ستاد ملی زن و خانواده در ادامه هدف راهبردی فعالیت مشاوران بانوان در سازمان ها و ادارات را تشکیل، تحکیم و تعلیم به خانواده ها عنوان کرد و افزود: این هدف باید نظام مند و با ضوابط مشخص دنبال شود.