حضور 250 راهدار برای خدمات زمستانی در محورهای خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل باقر نیا به مناسبت آغاز هفته حمل و نقل و راهداری قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته بجنورد به گزارش عملکرد وضعیت راهها و حمل و نقل استان پرداخت و اظهار داشت: امسال هشت دستگاه خودروی سبک، سه دستگاه گریدر جدید، شش دستگاه نمک پاش و شش دستگاه بیل برف روب علاوه بر ماشین آلات موجود، خریداری شده است.

وی تصریح کرد: تعامل بین پلیس راه و راهداران سبب کاهش تلفات جاده ای در این استان بوده است.

وی با بیان اینکه اداره کل راه و ترابری طی سنواتی که از استان خراسان بزرگ منفک شده توانسته بیش از هزار و 900 کیلومتر راه روستایی را آسفالت کند افزود: اولویت بندی آسفالت راههای روستایی براساس خانوارهای بالای 50 خانوار است.

وی مقدار راههای آسفالته روستایی را قبل از تاسیس استان خراسان شمالی چیزی حدود 700 کیلومتر اعلام کرد.



وی خطاب به نماز گزاران مصلای امام خمینی بجنورد گفت: تاکنون دو هزار و 500 میایارد ریال برای اجرای طرح‌های راههای اصلی استان اختصاص داده شده است.



باقر نیا عنوان کرد: تاکنون برای اجرای طرحهای راهسازی استان طی امسال تاکنون 48 میلیارد و 55 میلیون تومان ابلاغ شده است که نسبت به پارسال 10 درصد رشد داشته است.



وی در خصوص ناوگان حمل و نقل استان خراسان شمالی نیز گفت: هم اکنون استان خراسان شمالی دارای جوان ترین ناوگان در سطح کشور است.



وی اذعان کرد: هم اکنون دو دستگاه اتوبوس "وی آی پی" وارد ناوگان حمل نقل در مسیر بجنورد – تهران گذاشته شده که مسافران این مسیر با آسایش مناسبی می توانند سفر کنند.