دستور معاملات نقدی سکه در بورس کالا صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهیان با اشاره به تصمیم جدید مقامات ارشد اقتصادی برای انجام معاملات نقدی سکه در بورس کالا، اظهار داشت: این تصمیم در جلسه هفته گذشته در حضور معاون اول ریاست جمهوری، ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بتادل نظر در خصوص آخرین وضعیت بازار معاملات نقدی و آتی سکه اتخاذ شد.



وی در خصوص اهداف این تصمیم اظهار داشت: به منظور تنوع بخشی به ابزارهای معاملاتی بازار سکه طلا و تعمیق این بازار و انسجام دهی هرچه بیشتر و کمک به ایجاد تعادل در معاملات این بازار این تصمیم اتخاذ شد.



پناهیان با اشاره به عملکرد سه ساله بازار معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران و استقبال روزافزون فعالان بازار از این معاملات، گفت: این بازار در حال حاضر تنها بازار متشکل، قانونمند و تحت نظارت در زمینه طلا است که مشخصات کلیه خریداران و فروشندگان به صورت دقیق و کامل ثبت شده و قابل هر گونه نظارت است.



وی افزود: یکی از مشخصه های اصلی بازار معاملات آتی سکه طلا در قیاس با سایر بازارها، شفاففیت ذاتی و قابل نظارت معاملات آن است.