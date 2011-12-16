به گزارش خبرنگار مهر از دوشنبه تاجیکستان، نخستین دوره مسابقات زورخانه‌ای جوانان آسیا امروز جمعه با حضور "انورخان"، رئیس کنفدراسیون زورخانه‌ای آسیا، محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، "سلیمان عبدالواحدف"، رئیس کمیته برگزاری این رقابتها، عبدالله سجادی رئیس کمیته فنی جهانی ورزشهای زورخانه‌ای و جمعی از مسئولان این رشته در زورخانه فردوسی شهر دوشنبه آغاز شد.

در این دوره از رقابتها 9 کشور حضور دارند که هفت کشور شامل؛ تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، هند، بنگلادش، نپال و عراق در بخش تیمی و کشورهای چین تایپه و کره جنوبی در هنرهای فردی زورخانه‌ای به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. نکته جالب توجه در این مسابقات غیبت تیم ایران است که به دلیل مشکلاتی که فدراسیون ورزشهای زورخانه‌ای ایران با مسئولان فدراسیون جهانی این رشته دارد، این تیم به رقابتها اعزام نشده است.

"سلیمان عبدالواحدف" در مراسم افتتاحیه مسابقات با اشاره به فرا رسیدن بیستمین سالگرد استقلال تاجیکستان گفت: ورزشهای زورخانه‌ای تاریخی به قدمت افسانه دارد و ما برگزاری این مسابقات را که همزمان با بیستمین سالگرد استقلال کشور تاجیکستان است را جشن ملی کشورمان می‌نامیم.

نخستین دوره مسابقات زورخانه‌ای جوانان آسیا از امروز جمعه آغاز شده و سه روز ادامه پیدا خواهد کرد.