2 خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دکتر حسین نادری منش بر توسعه فضاهای رفاهی و ورزشی به خصوص در محیط خوابگاهی دانشجویان دختر تاکید کرد و گفت: محیط خوابگاه های دانشجویی باید به گونه ای طراحی شود که دانشجویان علاوه بر مطالعات درسی، بتوانند اوقات فراغت خود را نیز با استفاده از امکانات ورزشی و رفاهی مناسب در محیط خوابگاه پر کنند.

وی همچنین بر لزوم استفاده از معماری اسلامی و ایرانی در ساخت خوابگاه های دانشجویی و همچنین فضاهای آموزشی و اداری در دانشگاه های کشور تاکید کرد.

در این مراسم که رئیس دانشگاه یاسوج و مسئولان ارشد وزارت علوم نیز حضور داشتند، مهندس گودرزی قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان نیز در خصوص تجهیز این دو خوابگاه به مرکز رایانه جهت استفاده دانشجویان از اینترنت در محیط خوابگاهی قول مساعد داد.

این دو خوابگاه دانشجویان دختر در متراژ 6300 متر مربع زیر بنا در چهار طبقه با گنجایش 500 نفر ساخته شده و بودجه آن 3 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده در دومین سفر استانی هیات دولت به یاسوج و از محل اعتبارات وزارت نفت تامین شده است.