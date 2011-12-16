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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

دومین نشست آموزشی مسئولان اجرایی انتخابات استان تهران برگزار شد

دومین نشست آموزشی مسئولان اجرایی انتخابات استان تهران برگزار شد

تهران - خبرگزاری مهر: دومین نشست آموزشی مبانی و اصول برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ویژه مسئولان اجرایی انتخابات استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست یکروزه از صبح جمعه در محل استانداری تهران آغاز شد و فرمانداران، بخشداران و معاونان سیاسی و انتظامی فرمانداریهای استان تهران آموزشهای لازم انتخاباتی را پشت سر گذاشتند.

مسئولان اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران طی این برنامه با ابعاد مختلف روندها و فرایندهای برگزاری انتخابات آتی مجلس، آشنا شدند.

این برنامه آموزشی شامل چهار برنامه اصلی بود که آشنایی با امور انتخابات، مدیریت اجرایی در امر انتخابات و آموزش راهبری سیستم جامع انتخابات از جمله آنها محسوب می شد.

نشستهای آموزشی کمیته آموزش ستاد انتخابات استان تهران هفته های آینده نیز با بررسی و تحلیل سایر مباحث مربوط به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دنبال می شود.

کد مطلب 1485011

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