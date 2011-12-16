دومین نشست آموزشی مسئولان اجرایی انتخابات استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست یکروزه از صبح جمعه در محل استانداری تهران آغاز شد و فرمانداران، بخشداران و معاونان سیاسی و انتظامی فرمانداریهای استان تهران آموزشهای لازم انتخاباتی را پشت سر گذاشتند.

مسئولان اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران طی این برنامه با ابعاد مختلف روندها و فرایندهای برگزاری انتخابات آتی مجلس، آشنا شدند.

این برنامه آموزشی شامل چهار برنامه اصلی بود که آشنایی با امور انتخابات، مدیریت اجرایی در امر انتخابات و آموزش راهبری سیستم جامع انتخابات از جمله آنها محسوب می شد.

نشستهای آموزشی کمیته آموزش ستاد انتخابات استان تهران هفته های آینده نیز با بررسی و تحلیل سایر مباحث مربوط به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دنبال می شود.