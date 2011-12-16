دشمنان امیدی زیادی به انحراف دانشگاهیان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید صفدری، در خطبه های این هفته نماز جمعه سرپل ذهاب گفت: دانشجویان و حوزویان هر دو گروه در مسیر تعلیم و آموزش جوانان این کشور فعالیت و حرکت می کنند.

امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: اتحاد این دو نهاد دانشگاه و حوزه باعث شکست توطئه های دشمنان اسلام و ملت ایران است.

خطیب جمعه شهرستان سرپل ذهاب، با اشاره به اینکه وجود تفرقه در میان این نهادها از جمله موضوعاتی است که دشمن به دنبال آن است، تصریح کرد: دشمنان امید زیادی به انحراف دانشگاهیان دارند چرا که فکر می کنند نفوذشان به دانشگاه آسانتر از حوزه است.

حجت الاسلام صفدری با اشاره به فرا رسیدن 26 آذر روز حمل و نقل گفت: روز حمل و نقل در اوایل انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل برای تشویق رانندگان نامگذاری شد تا تقدیری از زحمات این قشر از جامعه باشد.

امام جمعه سرپل در پایان با اشاره به اینکه در کشور آمار تصادفات و تلفات جانی ناشی از حوادث رانندگی زیاد است، افزود: به رانندگان وسایل نقلیه عمومی و خصوصی توصیه می کنم که با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برای کاهش میزان تصادفات در کشور همکاری داشته باشند.