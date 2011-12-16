سالانه 20 هزار هکتار به اراضی باغی استان کرمانشاه افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی، ظهر جمعه در جلسه کارگروه اقتصادی استان کرمانشاه، گفت: باید با برنامه ریزی خود، سعی کنیم که کشاورزی ما حالت اقتصادی به خود بگیرد و به سمت اقتصاد کلان حرکت کند.

هاشمی افزود: اگر کشاورزان این خطه را وارد میدان اقتصادی کنیم، بی شک می توانیم موجب تحولات مهمی، در بخش باغداری اقتصادی باشیم.

استاندار کرمانشاه گفت:همه امکانات باید مهیا باشد تا در کمترین زمان ممکن باغات استان کرمانشاه توسعه پیدا کند و از این جهت، جهاد کشاورزی استان، هیچ محدودیتی برای توسعه باغات ندارد.

هاشمی با اشاره به اینکه در این عرصه به هیچ عنوان نباید اراضی زراعی به اراضی باغی تبدیل شود، تاکید کرد: بیشترین مشکلات باغداری در استان به شهرستان کرمانشاه مربوط می‌شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بخش سر فیروزآباد کرمانشاه از مناطقی است که در توسعه باغداری اقتصادی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه شود.

هاشمی در پایان با اشاره به اینکه، کرمانشاه از تجربه باغبانی خوبی برخوردار نیست، گفت: باید با ایجاد انگیزه و رغبت در کشاورزان یک یا دو محصول شاخص را در کرمانشاه دارای برند تجاری کرد تا تجار و سرمایه‌گذاران به سوی کرمانشاه سرازیر شوند.