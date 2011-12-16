اعلام نام شبکه ضدایرانی پسر ملک فهد/ شاهزاده در رویای شبکه فارسی زبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الراصد، "عبدالعزیز بن فهد" پسر ملک فهد و عضو هیئت وزیران عربستان سعودی که از مالکان متمول شبکه های تلویزیونی mbc و العربیه محسوب می شود اخیرا در اظهاراتی از راه اندازی یک شبکه ماهواره ای جدید که برنامه هایش را به زبان فارسی پخش می کند، خبر داد.

پسر ملک فهد همچنین تاکید کرده که نام شبکه جدیدش "وصال" خواهد بود. به گفته تحلیلگران این برای نخستین بار است که این شاهزاده سعودی به طور علنی حمایت مستقیم خود از یک شبکه که فعالیتهایش علیه ایران و شیعیان است، اعلام می کند.

خاطرنشان می شود این شاهزاده سعودی علاوه بر مقامات متعددش در حکومت آل سعود از مالکان اصلی شبکه خبری العربیه محسوب می شود. البته گفته می شود وی سواد کاملی ندارد و در نوشته هایش همیشه غلطهای املایی متعددی وجود دارد!