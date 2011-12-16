علما به عنوان پشتیبان، محققان را راهنمایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام داوود ضمیررضوانی در خطبه‏ های نماز جمعه این هفته شهرستان فیروزکوه در مسجد جامع این شهر، با اشاره به 27 آذرماه سالروز شهادت شهید مفتح و گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه افزود: باید رابطه ‏ای عمیق بین حوزه، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی ایجاد شود و از این طریق علما، محققان و پژوهشگران می ‏توانند در کنار هم به نقطه مطلوب علمی و پژوهشی دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: محققان با آشنایی اصول اولیه دین و شناسایی دشمنان و روشهای ورود آنها نباید اجازه دهند که از این قدرت و موقعیت آنها سوء استفاده شود.

حجت ‏الاسلام ضمیررضوانی افزود: کسی که از دوران جوانی قرآن بخواند، قرآن با پوست، گوشت و استخوانش مخلوط می ‏شود؛ همچنین این فرد قدرت مقابله ‏اش با شیطان و افکار و نظریات نادرست بیشتر می ‏شود و در انجام امور به بیراهه نمی ‏رود.

وی ادامه داد: انس با قرآن سبب می ‏شود که افراد در زندگی خود موفق باشند و به دستورات خداوند متعال و اهل بیت(ع) توجه کنند و به صراط مستقیم هدایت شوند.

حجت الاسلام ضمیررضوانی افزود: احادیث و موعظه‏ های پیامبران و اهل بیت(ع) سبب زنده و روشن شدن دلهای مؤمنان می ‏شود؛ انسان مؤمن باید به طور دائم در حال مطالعه و تحقیق علم باشد تا از نادانی خارج شود؛ کسی که با درس و کتاب همنشین نباشد حتی چیزهایی که آموخته را از یاد می ‏برد و در مخیله‏ اش نمی ‏ماند.

وی بیان داشت: هنگامی که درسی را فرا می ‏گیرید، باید بارها آن را تکرار کنید تا به فراموشی سپرده نشود؛ چیزی که انسان را از سایر مخلوقات جدا ساخته و آن را برتر جلوه می ‏دهد، علم، قدرت درک و اندوخته‏ های درونی انسان است.

امام جمعه موقت فیروزکوه تأکید کرد: اگر انسان دانا از این دنیا برود، بهتر از این است که بدون اندوخته وارد آن دنیا شود؛ هیچ عمل و کاری بدون تحقیق ارزشمند نیست و همه باید به دنبال تحقیقات و کسب تجربه‏ های جدید در امور مربوط به خود باشند و آموخته ‏های خود را به طور دائم تحلیل و تکرار کنند، اگر تحقیق در عرصه ‏های مختلف نباشد، آن عرصه عقب می‏ ماند و انسانها به علوم روز دسترسی پیدا نمی ‏کنند.

وی ادامه داد: در شیوه‏ های جدید آموزشی و تدریس باید طوری فرهنگسازی شود که هدف افراد تنها حفظ کردن محدود مطالب برای زمان مشخص و معینی نباشد؛ افراد باید با تکرار و نقد مطالب به عمق مطلب فکر کنند و به عقل خود بها دهند و عقل خود را به خواسته ‏های شیطان و هوا و هوس مشغول نکنند تا به فهم بیشتر و بهتر مطالب برسند.

حجت ‏الاسلام ضمیررضوانی بیان داشت: همچنین افراد باید با انجام گفتگوهای عملی بیشتر، اندیشه‏ ها و راهکارهای جدید خود را برای انجام کار با شیوه‏ای جدید بیان کنند و همه ما باید راه و شیوه درست زندگی را با علوم و معرفتی که می‏ یابیم، انتخاب کنیم و این راه را به فرزندان و اطرافیان خود نیز نشان دهیم.

وی تأکید کرد: ما باید اطرافیان خود را امر به معروف و نهی از منکر کنیم و نور علم، دانش و تقوای الهی را در همه جا گسترش دهیم.

امام جمعه موقت فیروزکوه در بخش دیگری از خطبه ها با گرامیداشت هفته پژوهش، ادامه داد: هفته پژوهش یادآور و نماد دستاوردها و تلاشهای پژوهشگران و محققان مختلف این مرز و بوم در عرصه‏های مختلف علم و فناوری است.